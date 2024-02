(Laval) Le Rocket de Laval a tenu tête aux Bears de Hershey, la meilleure formation de la Ligue américaine, au point d’arracher une victoire de 3-2 en tirs de barrage devant une foule de 7820 spectateurs mercredi soir à la Place Bell.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Troisième joueur dépêché par Jean-François Houle, Logan Mailloux a marqué le seul but de la séance de fusillade grâce à un tir dans la partie supérieure gauche.

Joe Snively a bien tenté de prolonger la soirée, mais son tir du revers a raté la cible.

Philippe Maillet et Jared Davidson, tous deux en première période, ont déjoué le gardien Hunter Shepard, qui a fait face à 31 tirs.

Ivan Miroshnichenko, au deuxième vingt, et Bogdan Trineyev, tôt en troisième période, ont trompé la vigilance de Jakub Dobes, qui a bloqué 24 rondelles, dont 21 à compter de la deuxième période.

Ce match s’est joué en trois temps. Le Rocket a dominé la première période avant de voir les Bears s’imposer lors de la suivante. Le troisième vingt a offert du jeu très partagé.

Le séjour à domicile du Rocket se poursuivra vendredi et samedi avec deux matchs en autant de jours contre les Marlies de Toronto.

Une période presque parfaite

Le premier vingt allait en dire beaucoup sur les intentions du Rocket contre un rival de haut niveau. Or, ce fut possiblement la meilleure période de la formation lavalloise cette saison.

La troupe de Houle a pratiqué un échec-avant serré qui lui a permis de s’imposer en zone adverse, d’obtenir 12 tirs contre seulement trois et de se donner une avance de 2-0 après 20 minutes.

Maillet a ouvert la marque à 15 : 45, vers la fin d’un avantage numérique, grâce à un tir du cercle gauche de mise en jeu qui s’est faufilé au-dessus de la mitaine de Shepard.

Un peu moins de trois minutes plus tard, Davidson a doublé l’avance à la suite d’une belle passe du revers de Lias Andersson, qui lui a créé de l’espace sur le flanc droit.

Surtout, le Rocket a été impeccable défensivement pendant ces 20 premières minutes.

La seule bévue est venue de William Trudeau lorsqu’il a perdu le contrôle de la rondelle à la ligne bleue des Bears.

Mike Vecchione s’en est emparé et a tenté de s’échapper vers Dobes, mais Trudeau l’a retenu au point où l’un des officiels a appelé un tir de pénalité, à 4 : 04.

Tel un mur, Dobes a réalisé un arrêt presque facile, à l’aide de sa jambière gauche.

Les Bears réagissent

Les joueurs des Bears ont mis fin à leur hibernation dès le début du deuxième vingt, et sont sortis de leur tanière avec férocité. Au point où les joueurs du Rocket ont eu beaucoup de difficulté à suivre la cadence, surtout en première moitié de période.

Les Bears ont tiré souvent — 17 fois contre sept — de tous les angles et leurs tirs ont rarement été commodes.

Deux tirs ont été particulièrement percutants, tous deux décochés par Miroshnichenko, coup sur coup, pendant une punition à Olivier Galipeau.

Le premier, carrément violent et venu de la pointe gauche, a frappé la tige verticale à la droite de Dobes. Le second, tout aussi impressionnant et décoché du même endroit, a fait vibrer les cordages, encore une fois à la droite du gardien du Rocket, à 6 : 11

Grâce à un Dobes alerte, le Rocket a au moins pu retraiter au vestiaire avec une avance de 2-1.

Mais il a fallu moins de deux minutes aux Bears pour créer l’égalité.

Trineyev a d’abord réalisé une belle feinte pour contourner Galipeau avant de battre Dobes d’un tir du revers bas et à sa gauche.

Du temps supplémentaire aura finalement été nécessaire pour déterminer un vainqueur.