Patrick Kane a été opéré à la hanche jeudi et il s’attend à avoir besoin de quatre à six mois pour retrouver la forme.

Stephen Whyno Associated Press

L’agent Pat Brisson a confirmé dans un message texte adressé à l’Associated Press que Kane avait été opéré. La durée potentielle de la rééducation de Kane signifie qu’il ratera vraisemblablement le camp de l’équipe de la LNH qui voudra bien lui consentir un contrat, avant de revenir au jeu tôt dans la saison.

Kane, qui est âgé de 34 ans, a été affecté par une blessure à la hanche au cours des dernières saisons.

Brisson s’attend à ce que Kane retrouve pleinement la forme après l’opération. On ne sait toutefois pas si le fait qu’il soit passé sous le bistouri affectera l’intérêt des équipes cet été. Le contrat de Kane arrive à échéance le 1er juillet.

Kane occupe le deuxième rang de l’histoire de la LNH parmi les joueurs natifs des États-Unis avec 1237 points, derrière seulement Mike Modano. Il a aidé les Blackhawks de Chicago à gagner la coupe Stanley en 2010, 2013 et 2015 et a remporté le trophée Hart en tant que joueur par excellence de la LNH en 2016.

Malgré ses problèmes de santé l’hiver dernier, Kane a récolté 21 buts et 36 aides en 73 matchs avec les Blackhawks et les Rangers de New York.

Kane a fourni un but et cinq aides lors du premier tour des séries, quand les Rangers ont rendu les armes en sept parties face aux Devils du New Jersey.