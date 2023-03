(Brossard) À deux occasions cette saison, le défenseur recrue du Canadien de Montréal Kaiden Guhle a marqué à son retour au jeu.

Alec Brideau La Presse Canadienne

Après avoir manqué plusieurs semaines d’activités en raison d’une blessure au bas du corps, Guhle a marqué dès son retour au jeu, contre les Sharks de San Jose le 28 février. Guhle n’avait pas joué depuis le 29 décembre et avait manqué 23 matchs.

Le défenseur s’est ensuite brièvement absenté, cette fois en vertu d’une blessure au haut du corps.

À son retour contre les Rangers de New York, jeudi, Guhle a de nouveau marqué, en plus d’obtenir une aide.

L’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis, n’est toutefois pas surpris de voir son défenseur retrouver son rythme si rapidement après une blessure. Selon St-Louis, cela s’explique par l’ensemble du talent et de l’athlète qu’est Guhle.

C’est le joueur. Ce n’est pas juste l’éthique de travail. C’est son intelligence et aussi ses atouts. Il est en confiance. Je ne pourrais pas expliquer cela que par une chose. Martin St-Louis, entraîneur-chef du Canadien

Guhle a dû rester positif ces dernières semaines. Ce dernier dit garder la même mentalité lorsqu’il doit négocier avec de telles situations.

« Ce n’est pas amusant quand on se blesse, a-t-il mentionné. Au final, vous le savez que ça fait partie du jeu, donc vous devez garder la bonne attitude. De cette façon, lorsque vous êtes prêt à revenir dans l’alignement, vous êtes réellement prêt. C’est ce que je me dis lorsque je me blesse et me prépare à revenir au jeu. »

Étant gardien, Samuel Montembeault est l’un des coéquipiers de Guhle ayant probablement passé le plus de temps sur la patinoire en même temps que lui.

Le Québécois se dit en confiance lorsque Guhle est sur la patinoire devant lui lors d’un match.

Il effectue de jolis jeux. J’avais un bel angle pour voir son but jeudi, ainsi qu’en prolongation lorsqu’il a décoché un bon tir que le gardien a bloqué du gant. Il a tellement une bonne relance et il patine bien. Samuel Montembeault

Montembeault a ajouté que pour un défenseur de 21 ans, Guhle impressionne.

« Vous pouvez déjà voir que c’est un professionnel, a dit le gardien du Canadien. Il fait les bonnes choses en dehors de la patinoire et se prépare bien (pour les matchs). Il affronte les meilleurs trios adverses à chaque rencontre et son âge ne se voit aucunement. Il joue d’importantes minutes pour nous et il est constant à chaque match. Il est un très bon joueur et nous sommes contents de l’avoir dans notre équipe. »

Maintenant en santé, Guhle souhaite terminer la saison du bon pied. Celui-ci espère pouvoir s’améliorer à chaque match d’ici la fin de la campagne.

« Je veux m’améliorer chaque fois que je suis sur la glace, a dit Guhle. En ce moment, je veux rester en santé et jouer le reste de la saison. Je souhaite bien terminer la saison, en espérant arriver avec force au début de la prochaine. »

Choix de première ronde en 2020, Guhle a inscrit quatre buts et 13 mentions d’aide en 40 matchs cette saison pour le Canadien.