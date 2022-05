Les dernières nouvelles du merveilleux monde de la sexualité.

Silvia Galipeau La Presse

Ça arrive aussi aux gars

« Un voisin », « c’était mon grand-père », « moi, c’est ma mère ». Pour en finir avec le tabou de la violence sexuelle faite aux hommes, et surtout inciter les victimes à chercher de l’aide, le département de sexologie de l’UQAM a mis en ligne une série de cinq courtes capsules vidéo. Témoignages, statistiques, mais aussi pistes pour s’en sortir, les capsules de moins de cinq minutes ont l’immense mérite de mettre des visages et une voix sur une réalité trop souvent gardée sous silence. Pensez-y : la recherche démontre qu’en moyenne, il faut aux hommes de 25 à 40 ans pour parler. À noter que la professeure Natacha Godbout et ses partenaires de recherche, à l’origine de l’initiative, organisent un colloque sur le sujet (« Hommes et violences interpersonnelles : la recherche partenariale pour mieux comprendre et intervenir ») dans le cadre du Congrès de l’ACFAS, le 12 mai prochain.

Démystifier l’intersexualité

PHOTO FOURNIE PAR INTERLIGNE Interligne lance un nouveau service d’information et de soutien psychologique pour personnes intersexes.

Non, être intersexe ne veut pas dire avoir deux sexes, ni forcément être non binaire. Et qu’on se le dise, intersexe n’est pas non plus une orientation sexuelle. Une personne intersexe est tout simplement une personne dont les organes génitaux ne correspondent pas aux définitions typiques de corps « mâle » ou « femelle ». Pour démystifier l’intersexualité, et surtout répondre au manque criant de soutien à l’égard de cette clientèle particulière, Interligne (anciennement Gai écoute) vient de lancer un nouveau service d’information et d’écoute pour personnes intersexes. Baptisé « On existe ! », ce service éducatif et psychologique est offert en ligne, sur rendez-vous, par téléphone ou par Zoom. Par ailleurs, et toujours dans ce souci de démystifier l’intersexualité, le Conseil québécois LGBT vient aussi de lancer un guide gratuit d’information sur la question, pour les professionnels de la santé cette fois.

Trouver un professionnel de la santé sexuelle

PHOTO OLEKSII DIDOK, GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Vous avez des questions sur la sexualité en général, des soucis à régler en particulier ? La vulgarisatrice et professionnelle de la sexologie Anne-Marie Ménard, à qui l’on doit le site Réponse Sexu’elle (une plateforme payante d’éducation à la sexualité, sous forme d’ateliers mensuels), lance la semaine prochaine une ressource qui devrait vous intéresser : Espace Intime. La plateforme s’inscrit dans la tendance de l’heure en matière de consultations en ligne. Après la sexologue Manon Leclerc (qui offre ses services en ligne) et Sexualis (une plateforme qui donne accès à des ressources sexologiques professionnelles), Espace Intime propose en effet une prise de rendez-vous virtuelle, pour des consultations virtuelles également, avec des thérapeutes choisis. En quelques clics, le tour est joué. Du confort de votre foyer, seul ou en couple, vous pouvez consultez ici sexologues et psychothérapeutes, tous membres de l’Ordre professionnel des sexologues.