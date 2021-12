La Presse vous propose chaque semaine un témoignage qui vise à illustrer ce qui se passe réellement derrière la porte de la chambre à coucher, dans l’intimité, loin, bien loin des statistiques et des normes. Aujourd’hui : Michèle*, 22 ans

Silvia Galipeau La Presse

Non, il n’est pas normal d’avoir mal : mal avant, mal pendant, mal après la pénétration. Pourtant, Michèle n’a longtemps connu (presque) que cela : la douleur. Entretien avec une jeune femme en voie de guérison.

Michèle nous a donné rendez-vous à mi-chemin entre Québec et Montréal, pour raconter son « calvaire ». Et à l’entendre raconter ses souffrances, ses pleurs et son cercle vicieux de douleurs, disons que le mot semble tristement bien choisi.

Dès sa toute première relation, en fait, elle a souffert. « Je savais que ça risquait de faire mal, commence-t-elle, en sirotant un chocolat chaud. Je savais que ça ne serait pas nécessairement le fun pour moi. » Mais à ce point ? « J’en ai pleuré. »

Il faut dire que son tout premier (elle avait 17 ans, lui 19) était particulièrement bien membré, si vous voulez tout savoir. « Il portait des condoms extra-larges. Alors pour une première expérience... », dit-elle en grimaçant. À la même époque, de son côté, Michèle n’était toujours pas assez à l’aise pour mettre un tampon. Ça vous donne une idée du décalage, disons.

À chaque tentative, les douleurs persistent. « Et puis, ça n’a pas été long que j’ai perdu le goût, dit-elle. J’ai fini par associer sexe et douleurs... »

Une association qui a fini par avoir raison de son couple. D’autant plus que monsieur lui a grandement manqué de respect, ajoute-t-elle. « J’ai essayé de le satisfaire autrement. Et il s’en est vanté à ses colocs. Comme quoi je faisais de bonnes fellations... » Elle ne l’a jamais digéré, et ainsi s’est terminée la relation, au bout d’une dizaine de mois environ.

Quelques semaines plus tard, à 18 ans sonnés, Michèle s’inscrit sur Tinder et y rencontre son deuxième amoureux. « Soulagement total, précise-t-elle, il était beaucoup plus petit que le premier. Ça va peut-être mieux fonctionner ! »

Les premiers temps, c’est effectivement le cas. « Ça allait super bien. J’avais toujours un peu de douleur après, mais pas pendant. » Et y trouvait-elle du plaisir ? « Oui ! »

Câline de bine, c’était l’autre, le problème. On n’y pense plus ! Michèle

Problème réglé ? « Jusqu’à ce que les douleurs reviennent... » Un petit peu au début, pendant, après les relations. « Et le cercle vicieux recommence... » Le mal, puis la peur d’avoir mal, et ainsi de suite.

Elle finit par consulter un médecin en CLSC, qui lui conseille de trouver des moyens pour se détendre. Exemple ? « Prendre un petit verre de vin », illustre-t-elle, en levant les yeux au ciel. Et est-ce que ça marche ? Michèle éclate de rire. « Un gros non ! »

Pire : elle perd tout désir d’intimité et met carrément une croix sur sa sexualité. « Vers la fin, il ne se passait plus rien. Je dormais habillée de la tête aux pieds, illustre-t-elle. Je dois avoir quelque chose d’anormal ! Ce n’est pas normal, à 19 ans, de ne pas avoir de libido ! »

Fin de la relation.

Puis, coup de théâtre : contre toute attente, Michèle tombe sous le charme d’un collègue de travail. « Une connexion qui est arrivée sans que je l’aie vue venir, s’exclame-t-elle, le sourire fendu jusqu’aux oreilles. Et là, ça va faire trois ans et demi ! »

Au lit ? Leur première expérience est sa plus belle à vie. « Spontanée, pas du tout prévue. On s’est embrassés, puis une chose en a amené une autre. Je suis tellement à l’aise avec lui ! [...] Je n’avais jamais eu du plaisir comme ça. Oh mon Dieu ! C’est ça que c’est censé être ! »

Et ses douleurs ? « Zéro, pantoute, absolument rien ! »

Les premiers mois sont carrément « incroyables ». « On a fait l’amour quatre fois en 36 heures, ça fournissait ! illustre-t-elle. OK, après quatre fois, j’étais un peu irritée, mais sinon, je n’avais pas de douleur, ça allait super bien. [...] On fittait ensemble. Comme deux morceaux de casse-tête. »

Sauf que « malheureusement », la « lune de miel » n’a pas duré. Pour des raisons à ce jour difficiles à expliquer. Était-ce simplement « l’adrénaline des débuts » ? Toujours est-il que tranquillement et sournoisement, les douleurs sont revenues. « Ç’a été vraiment progressif. » D’une relation sexuelle par jour, Michèle n’a plus enduré qu’une relation tous les deux, puis trois jours, jusqu’à ce qu’elle ne soit plus capable du tout. « Je déchirais ! Oui ! J’ai une cicatrice ! C’est visible ! »

J’étais complètement découragée. Ça y est : c’est moi, le problème ! Michèle

C’était il y a un an. Elle en parle à un deuxième médecin, qui lui prescrit cette fois une crème pour s’attaquer à sa sensibilité. « Échec total. »

Avec son amoureux, le sexe est désormais « inexistant ». Heureusement que par ailleurs, « le couple va bien ! On est quand même solides ». N’empêche. Elle ose lui demander : « As-tu envie de voir ailleurs ? Je voulais tellement préserver mon couple. C’est tellement précieux, ce qu’on a. Si tu veux voir ailleurs pour te soulager, je vivrais avec », lui dit-elle. Mais ce dernier a refusé.

Et puis voilà qu’en pleine pandémie, Michèle entend une publicité à la radio, vantant les mérites du laser pour traiter les douleurs vaginales (vestibulites, sécheresses et autres atrophies). « Ça pique ma curiosité, vous n’avez pas idée à quel point. »

Et puis ? Elle fait des recherches, et fonce. « J’ai pris une chance. [...] Rendue là, je n’avais rien à perdre. » À part quelques milliers de dollars pour le fameux traitement, peut-être.

Résultat ? Outre quelques séances de laser, donc (« pour permettre à mes muqueuses de se régénérer », nous explique-t-elle, on n’en saura pas davantage), Michèle fait aussi plusieurs séances en physiothérapie périnéale. « On m’a donné des exercices d’étirement de l’entrée du vagin, à faire avec un dilatateur tous les jours. »

Et Michèle, motivée, on l’aura compris, décide de les faire carrément avec son copain. « Ensemble ! Ce n’est pas très sensuel, mais ça nous a permis de retrouver cette intimité perdue. »

Et devinez quoi ? Tranquillement, mais sûrement, « ça marche ! »

« On retrouve une certaine complicité qu’on n’avait plus. On ne se couche plus dos à dos... »

Mieux : ils ont même réussi à avoir une relation sexuelle complète. « Évidemment, pas la plus belle. Mais on a quand même réussi sans que je pleure ! Et sans que j’aie mal après ! »

Michèle se sent enfin « délivrée ». « C’est rassurant, dit-elle. Réconfortant ! Câline, je ne suis pas toute seule là-dedans ! »

Elle se sait entourée d’une équipe de professionnels. Elle a des ressources. Et en prime un amoureux qui l’épaule. « Je sais qu’il est à côté de moi. C’est le plus beau des cadeaux. »

* Prénom fictif, pour protéger son anonymat