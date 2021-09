Nouveautés dans le merveilleux monde de la sexualité

Le Club Sexu lance une balado

Après les textes, puis les images, voici la balado. Le Club Sexu, média à but non lucratif voué aux savoirs sexologiques, vient en effet de lancer sa toute première balado (d’une série de six). À quoi tu jouis, animé par Laïma Abouraja Gérald et Justin Roy, promet d’explorer de manière décomplexée une série de sujets, des plaisirs solitaires à la transidentité en passant par l’infidélité et les applications de rencontres. Le premier épisode s’attaque à la délicate et non moins essentielle question des fantasmes (qu’ils soient « plates », assouvis, décevants ou carrément « cathartiques ») en compagnie de l’autrice et ancienne travailleuse du sexe Mélodie Nelson. Au menu, discussions, confidences et beaucoup de fous rires, pour faire réfléchir. Les contenus seront diffusés tous les mercredis, jusqu’au 27 octobre. Une deuxième saison est déjà sur le feu.

Parler sexualité avec ses ados

On SEXplique ça – Comment parler de sexualité avec son ado Isabelle Arcoite, Laurence Desjardins et Annabelle Gauthier Éditions de l’Homme 226 pages

Votre adolescent se dit non binaire, pansexuel et ouvert, et surtout exaspéré par votre hétéronormativité, et vous voilà dépassé ? Voici ce qu’il vous faut : On SEXplique ça, véritable petit mode d’emploi pour le parent moderne, qui propose, de manière claire, inclusive et positive, diverses astuces pour parler de « ça », idéalement dans la bonne humeur, avec bienveillance et surtout avec patience. Des relations sexuelles à proprement parler au mouvement #metoo en passant par la contraception, la culture du viol et, surtout, le consentement « enthousiaste », on vise ici une éducation saine, éclairée et, au risque de se répéter, inclusive. Un chapitre complet est consacré à la question des diversités sexuelles, lexique inclus. Les autrices, trois sexologues, ont participé à l’élaboration d’un programme d’éducation à la sexualité destiné aux enseignants du secondaire, et ça paraît. Les ados, elles connaissent. Un ouvrage rafraîchissant d’actualité, à lire.

Le sexe des filles illustré

Le petit illustré de l’intimité Mathilde Baudy et Tiphaine Dieumegard Atelier de la belle étoile 42 pages

Ceci est une vulve, un clitoris, ou un syndrome prémenstruel. Le petit illustré de l’intimité, un album pensé et créé par une sage-femme et une professeure d’arts appliqués, répond en textes, et en images, à toutes les questions que pourraient se poser les enfants sur le sexe des filles, son anatomie, mais aussi son fonctionnement, en plus d’aborder les notions de genre, de consentement, même de diversité. C’est clair, imagé et accessible, sans fausse pudeur et volontairement inclusif. Esthétique en plus, qui dit mieux ? Un indispensable pour les parents. À partir de 9 ans.