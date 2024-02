PHOTO MIGUEL MEDINA, AGENCE FRANCE-PRESSE

Tout le mélange de bourgeoisie et de fantaisie riche et nouveau riche se décline dans la collection, de la gabardine à la petite robe, en passant par le tweed, du chapeau presque Geneviève de Fontenay au denim plus urbain et au léopard qui réchauffe cette collection de l’hiver 2024/2025.