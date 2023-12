Nouvelles mode et beauté d'ici et d'ailleurs

Une nouvelle collection pour SHAN

La marque québécoise SHAN lance sa collection Croisière 2024 pour hommes et femmes, composée de maillots de bain haut de gamme et de vêtements pour la vie de tous les jours, comme des robes, jupes, chemisiers, shorts et pantalons. Le maillot noir chic est très présent dans cette collection. « Ce maillot, surtout le une-pièce, c’est un classique que toutes les femmes veulent porter, c’est 50 % de nos ventes. Il domine et il dominera toujours et quand on a trouvé le bon, on veut le garder pour toute la vie ! », explique en entrevue Chantal Lévesque, fondatrice de SHAN.

« Même si on tente toutes les couleurs possibles pour les maillots de bain et qu’on crée de jolis imprimés, le maillot noir reste un incontournable, comme la robe noire ou le veston noir. » Elle donne un conseil pour faire durer votre maillot : on ne le porte pas dans le sauna et dans les bassins où il y a trop de chlore, car il peut s’abîmer.

Depuis 1985, l’ADN de la marque SHAN est de créer des maillots de bain et des vêtements haut de gamme de qualité, avec des coupes élégantes et intemporelles. « SHAN, c’est un style moderne avec le confort qui prime. On travaille avec des matières nobles, extensibles et innovatrices, et tout est fabriqué ici, à Laval, puis on envoie les maillots et vêtements dans le monde entier. »

SHAN, c’est 1000 points de vente dans 35 pays. La marque québécoise a des boutiques à Miami, Palm Beach, Toronto, Laval et au DIX30. « J’ai commencé en créant des vêtements faits pour le voyage, lorsqu’on part à la découverte des grandes villes ou qu’on passe par les bords de mer. Pour créer les collections, je suis toujours inspirée par mes voyages, j’aime le Japon, les couleurs de Marrakech et du Mexique, l’Espagne, et bien sûr les quatre saisons du Québec ! »

Des vêtements de maternité signés Womance

La collection maternité de Womance sera offerte dès janvier. La fondatrice de la marque, Andréanne Marquis, dit répondre à la demande de ses clientes qui souhaitent se vêtir pendant leur grossesse de manière confortable et avec style. La collection est composée d’un jean, d’une camisole à larges bretelles, de robes fluides, de jupes avec élastique et de vêtements polyvalents qui peuvent se porter avant, pendant et après la grossesse. « Lorsqu’elles devaient magasiner des vêtements de maternité, nos clientes avaient de la difficulté à trouver des vêtements qui ne dénaturait pas leur style au quotidien. Ça a vraiment été notre préoccupation centrale dans la création », précise Andréanne Marquis, dans un communiqué.

Votre cellulaire en bandoulière comme les stars

L’accessoire de 2023 est le petit sac en bandoulière conçu pour mettre son téléphone intelligent. Toutes les stars ont adopté celui de la marque américaine Bandolier. On a vu notamment Madonna, Zendaya, Taylor Swift, Selena Gomez, Blake Lively, Cindy Crawford et Reese Witherspoon porter fièrement leur téléphone en bandoulière, ce qui peut être très pratique. Différents modèles de cette marque permettent d’y ajouter ses cartes ou un portefeuille, en plus de son téléphone. Cet accessoire est devenu un incontournable, et des marques d’ici comme m0851, Lambert et Matt & Natt proposent également ce type de sac.