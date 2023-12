Les nouvelles mode et beauté d’ici et d’ailleurs.

Sanctuaire du bien-être

Ce serait long d’expliquer dans le détail tout ce que Jennifer Hatoum a mis en place avec son entreprise MAKA, lancée en 2020. On y trouve des produits de beauté naturels et véganes créés sur place, des parfums, des tisanes, des produits pour la maison, des bougies, un café botanique. On peut y suivre des ateliers d’aromathérapie, de gua sha et même des séances de reiki. L’espace du 5427, boulevard Saint-Laurent est un véritable temple du bien-être holistique, autant pour la personne que pour son environnement.

Dans les dernières semaines, nous avons eu la chance de tester les produits pour le visage MAKA. Le sérum BOOST pénètre tout de suite dans la peau sans laisser d’effet gras. L’élixir JOUVENCE, composé d’huiles d’argan, de pépins de figue de Barbarie et de géranium, a une odeur particulièrement agréable. Il est léger et, pour les grands froids d’hiver, il faudrait penser à ajouter une crème plus riche par-dessus.

PHOTO JF GALIPEAU, FOURNIE PAR MAKA L’espace est invitant.

PHOTO JF GALIPEAU, FOURNIE PAR MAKA Jennifer Hatoum a fondé MAKA en 2020.

PHOTO JF GALIPEAU, FOURNIE PAR MAKA Le sérum BOOST (30 $), non gras, pénètre rapidement dans la peau.

PHOTO JF GALIPEAU, FOURNIE PAR MAKA Brosse biodégradable, 20 $ 1 /4







Le masque DÉTOX, une argile en poudre à laquelle on ajoute de l’eau pour former une pâte, est un rituel parfait pour l’heure du bain. Coup de cœur pour la brosse à cheveux biodégradable MAKA, faite à partir d’avoine. Avec sa forme de spirale souple, elle masse le cuir chevelu tout en démêlant la tignasse.

Que ce soit pour l’aromathérapie, pour se faire créer une routine de soins sur mesure ou pour se faire lire le tarot, il y a vraiment mille et une raisons de découvrir le beau sanctuaire boisé de Mme Hatoum.

Ève Dumas, La Presse

La robe ceinture, la tendance de 2024

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE DUA LIPA Dua Lipa porte une robe ceinture signée Tom Ford

PHOTO BODOÜM PHOTOGRAPHIE, FOURNIE PAR LE GALA QUÉBEC CINÉMA Caroline Dhavernas et Maxime Le Flaguais au Gala Québec Cinéma, dimanche dernier. Caroline Davhernas porte un ensemble Cos avec une ceinture.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE DUA LIPA Dua Lipa, en robe ceinture avec une boucle discrète en or 1 /3





Selon l’édition française du magazine Vogue, la robe ceinture, telle que l’a récemment portée Dua Lipa, est la tendance à suivre en 2024. Plus tôt ce mois-ci, la chanteuse portait une robe bustier noire fendue signée Tom Ford, avec une boucle de ceinture au niveau du décolleté, un détail qui fait toute la différence ! L’interprète de Dance the Night a aussi opté pour une version en dentelle de la robe ceinture, avec une boucle en or très discrète cette fois. Plus près de nous, la comédienne Caroline Dhavernas portait une combinaison noire avec une ceinture lors du Gala Québec Cinéma, dimanche dernier. Une allure chic et très remarquée qui fait partie des tendances pour la nouvelle année.

Olivia Lévy, La Presse

Une première boutique pour Selfish Swimwear

PHOTO FOURNIE PAR SELFISH SWIMWEAR La boutique Selfish Swimwear

Selfish Swimwear ouvre sa première boutique sur le boulevard Saint-Laurent au cœur de la Petite Italie, à Montréal. Cette marque de maillots de bain créée par la Québécoise Naomie Caron prône la positivité corporelle et l’amour de soi. « Je crée des maillots de bain pour toutes les femmes, de tous les âges et de toutes les silhouettes. En boutique, on prend le temps de s’occuper de vous et on va vous trouver un maillot qui vous convient », indique en entrevue Naomie Caron. Il y en a aussi pour tous les goûts, des maillots de bain noir plus classiques à des couleurs vives et des imprimés tropicaux. La fondatrice et designer de la marque souligne qu’elle fabrique les maillots de bain dans l’atelier-boutique qui met en valeur la création locale. « J’ai repris la boutique Maillagogo, alors il y a nos maillots de bain, mais aussi des vêtements de Maillagogo, Marigold, Bodybag by Jude, Mas Montréal, des bijoux et des produits Bkind. Tout ce qui est fait ici par des gens d’ici. »

6786, boulevard Saint-Laurent

Olivia Lévy, La Presse

Ecova à la Baie d’Hudson

PHOTO FOURNIE PAR ECOVA L’espace Ecova, au premier étage du magasin La Baie d’Hudson Montréal centre-ville

La jeune entreprise montréalaise Ecova fait son entrée au magasin La Baie d’Hudson Montréal centre-ville pour la saison hivernale. Dans un espace qui lui est consacré au premier étage du grand magasin, Ecova présente ses accessoires d’hiver : bonnets, bandeaux et écharpes en cachemire principalement recyclé (65 % cachemire recyclé, 35 % cachemire vierge), fabriqués en Italie. Fondée par Stéphanie Beaulieu dans un souci d’écoresponsabilité, Ecova met de l’avant la transparence en expliquant ses choix et en présentant les coulisses de la fabrication de ses accessoires. Sa présence à La Baie d’Hudson est une occasion de manipuler les produits et de découvrir la douceur du cachemire.

Valérie Simard, La Presse