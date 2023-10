(Paris) Chemena Kamali a été nommée nouvelle directrice de la création de Chloé (groupe Richemont), a annoncé la maison lundi dans un communiqué, saluant « un retour significatif » pour la marque.

Depuis 2016, elle était directrice du style prêt-à-porter femme pour le créateur Anthony Vaccarello chez Saint Laurent.

Elle remplace Gabriela Hearst, dont le départ avait été annoncé par la marque en juillet.

Chemena Kamali « présentera sa première précollection pour Chloé à Paris en janvier 2024, suivie de sa collection automne-hiver 2024 lors de la semaine de la mode de Paris en février 2024 », précise la marque, qui appartient au groupe suisse Richemont.

Née en Allemagne en 1981, Chemena Kamali « a plus de vingt ans d’expérience dont une longue période chez Chloé, où elle débuta sa carrière au sein de l’équipe de Phoebe Philo », la styliste britannique, ajoute la marque.

« J’ai toujours eu un lien profond avec Chloé depuis le jour où j’y ai franchi ses portes, il y a plus de 20 ans. Ce retour est à la fois naturel et très personnel », déclare Mme Kamali, citée dans le communiqué.

De son côté, Riccardo Bellini, PDG de Chloé, a assuré que « la vision de Chemena, inspirée par son lien indéfectible avec Chloé, mettra[it] à l’honneur l’ADN unique de la Maison ».