Les 20 ans des bijoux Scaro

La joaillière Caroline Arbour, créatrice de Scaro, célèbre en grand les 20 ans de sa marque. Et lance la collection Vivante avec Ève Salvail comme égérie et une boutique éphémère, qui se tiendra chez Birks du 10 au 14 octobre.

La collection Vivante de Scaro est le fruit de 20 ans de passion de Caroline Arbour pour la joaillerie. « Vingt ans de quête de bonheur, d’équilibre et de recherche de sens que l’on donne à notre vie. Cette collection représente les émotions puissantes, que ce soit la sensibilité, la douceur, la créativité, la dualité et l’esprit de combat », explique la joaillière, une Gaspésienne d’origine qui habite en Abitibi et que nous avons rencontrée lors de son passage à Montréal.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Caroline Arbour, créatrice et fondatrice de Scaro

La mannequin Ève Salvail est l’égérie de cette collection où on retrouve des bijoux en scarabée, le symbole fort de la marque, mais aussi des pendentifs en forme de clés en argent sterling et en or, synonymes de liberté. La collection comporte aussi des pendentifs en goutte d’eau, source de la vie, et des alvéoles de miel, symboles de pureté et de patience. « Ève Salvail est une femme inspirante et authentique, explique Caroline Arbour. Elle est gaspésienne comme moi, je l’ai toujours beaucoup aimée, alors je suis très fière qu’elle soit mon égérie pour cette collection. »

PHOTO DARIANE SANCHE, FOURNIE PAR SCARO Ève Salvail est l’égérie de la collection Vivante.

Tous les bijoux de Scaro sont faits à la main. Certaines pièces sont ornées de pierres précieuses, comme les boucles d’oreilles portées par Brigitte Macron, la première dame de France, en juin dernier.

Le scarabée est le porte-bonheur de la créatrice et son inspiration depuis 20 ans. « C’est un insecte qui me ressemble beaucoup, dit-elle. Quand je suis en société, je me protège et je mets une carapace, alors que lorsque je me retrouve dans mon atelier à Amos, je suis bruyante comme un scarabée. Je déploie mes ailes, je me sens libre, épanouie ! »

La boutique éphémère de Scaro se tient chez Birks, du 10 au 14 octobre. On y retrouvera les collections les plus marquantes de la marque ainsi que la nouvelle collection Vivante.

Olivia Lévy, La Presse

Une robe Marie Saint Pierre en location

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA MAISON MARIE SAINT PIERRE Robe Egan, 380 $ pour cinq jours de location

Il est désormais possible de louer une tenue de soirée Marie Saint Pierre pour une occasion spéciale. Il suffit de la choisir en ligne, parmi une sélection d’archives des collections passées de la créatrice québécoise. Une fois la tenue choisie (robe, tunique, jupe ou veston), une séance d’essayage avec un expert sera nécessaire dans la boutique du centre-ville de Montréal, au 2081, rue de la Montagne. La location de la tenue est offerte pour 5 ou 10 jours. Le prix varie en fonction de la tenue.

Olivia Lévy, La Presse

Julie Bélanger lance une collection de bijoux

PHOTO FOURNIE PAR DRAE Julie Bélanger lance sa collection de bijoux avec DRAE Collection.

L’animatrice Julie Bélanger lance J.U.L.I.E x DRAE Collection, qui comprend des boucles d’oreilles, colliers et bagues en argent sterling ou plaqués or. « Je suis vraiment très excitée ! La collection me ressemble et j’ai été impliquée de A à Z dans tout le design des bijoux. C’est vraiment un très beau projet créatif. Avec des bijoux qui ont du style et qu’on assume de porter », explique l’animatrice en entrevue téléphonique. La collaboration avec DRAE Collection s’est faite de manière très naturelle. « J’ai découvert cette marque l’année dernière grâce à ma styliste. J’aime beaucoup les bijoux DRAE et quand j’ai rencontré Aurélie Noël, la fondatrice, ça a été un vrai coup de cœur. Elle est jeune et audacieuse. Je suis d’autant plus flattée qu’elle me demande à moi, une femme de presque 50 ans, de créer cette collection de bijoux et de montrer que les femmes de ma génération sont belles, fortes et qu’on a notre place », estime Julie Bélanger. La collection porte son nom : J.U.L.I.E, ce qui signifie joie, unique, lumière, indépendante et éclatante. Pour chaque bijou vendu, 1 $ ira à l’organisme Tel-Aide Montréal. « Je suis porte-parole de l’organisme et c’est important pour moi de m’impliquer et de sensibiliser sur la santé mentale », conclut Julie Bélanger.

Olivia Lévy, La Presse

Testé

Un baume divin

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SEPHORA Beurre pour les lèvres pour hydratation et brillance, de Summer Fridays

C’est déjà le moment de l’année où l’on commence à sentir le froid et ce baume à lèvres 100 % végétalien de Summer Fridays est tout simplement divin ! Il fait briller les lèvres tout en les hydratant, car il est rempli de beurres de karité et de murumuru, un beurre ultra-nourrissant. On l’applique à tout moment de la journée ou même avant de se coucher. Il est très légèrement parfumé à la menthe douce, ce qui est très agréable. C’est simple, on l’a adopté !

32,50 $ pour 15 grammes. Offert chez Sephora

Olivia Lévy, La Presse

Testé et approuvé

Chasse aux boutons

PHOTO FOURNIE PAR CAUDALIE Vinopure, solution ciblée correctrice de couleur à l’acide salicylique, de Caudalie

Si vous avez des ados sous votre toit, vous devez comme nous être à l’affût des nouveautés côté produits contre l’acné. Chez nous, ça s’est littéralement battu pour tester cette nouvelle solution végane signée Caudalie, qui promet de purifier les imperfections et minimiser les rougeurs. Conçue à base d’ingrédients naturels (notamment d’acide salicylique, aux propriétés anti-acné éprouvées), la solution n’a pas déçu. Et Dieu sait si les attentes étaient élevées : non, ce n’est pas un produit miracle, mais la crème agit bel et bien sur les petits boutons de nuit, tout comme de jour, en les camouflant en prime. Nos peaux sensibles n’ont pas eu de vilaines réactions. Et on aime en outre son tube, fait entièrement à base d’aluminium recyclé. À noter que la gamme compte aussi un savon nettoyant, un tonique, un sérum et un fluide hydratant.

32 $ pour 15 ml. Offert en ligne et chez Sephora.

Silvia Galipeau, La Presse