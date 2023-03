ba&sh célèbre ses 20 ans

La marque française de vêtements haut de gamme pour femmes ba&sh célèbre ses 20 ans. Et c’est une histoire d’amitié qui se cache derrière sa création.

Barbara Boccara et Sharon Krief, les deux cofondatrices, se sont rencontrées lorsqu’elles avaient 17 ans. Une fois leurs études terminées et après avoir eu des enfants, les deux amies avaient envie d’être ensemble et de créer quelque chose qui leur ressemble. Passionnées de mode, elles lancent en 2003 ba&sh (ce sont les deux premières syllabes de leurs prénoms). Le style est chic, bohème, rock et décontracté. Les robes sont fluides, il y a de jolis imprimés fleuris, des vestes et pantalons très bien coupés, tout comme des manteaux élégants.

« C’est une marque moderne et féminine. Pour tous les âges, de la jeune femme à la grand-mère. On a cette chance d’habiller toutes les générations, en style et en morphologie », explique Barbara Boccara en entrevue.

PHOTO FOURNIE PAR BA&SH Nouvelle collection printemps-été de ba&sh

La volonté d’offrir la garde-robe idéale a constitué leur point de départ. Barbara et Sharon souhaitent créer des vêtements qu’elles aiment et qu’elles veulent porter, ce qui est toujours leur motivation aujourd’hui. « Qu’est-ce qu’on aime porter pour aller au travail ? Pour sortir le soir ? Pour aller en vacances ? Nous sommes des femmes actives avec des enfants, une vie sociale, une vie de famille. On est très pragmatiques, et quand on démarre une collection, on pense à des vêtements qui se portent dans la vie de tous les jours, des vêtements confortables faits avec de belles matières. Notre inspiration vient de notre vie, de la rue, des femmes qui nous entourent », explique Barbara Boccara.

Au fil des ans, la marque prend de l’ampleur, et grâce à son partenaire LVMH, ba&sh se développe à l’international avec l’ouverture de boutiques aux États-Unis, au Canada (une boutique à Montréal dans Westmount) et en Asie. Quelques stars comme Sarah Jessica Parker portent la marque, tout comme les personnages de la série à succès Emily in Paris.

Leur secret pour durer ? « On se remet en question, on est à l’écoute, curieuses de tout, toujours en mouvance. On travaille en équipe, on est deux, mais il y a aussi les femmes qui nous entourent et toute l’équipe de création. On prône la féminité, on habille les femmes pour qu’elles se sentent bien dans leur peau, qu’elles aient confiance en elles, et on espère continuer longtemps », conclut Sharon Krief.

Deux nouvelles collaborations pour Eve Gravel

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB EVE GRAVEL Robe Galatée, Eve Gravel en collaboration avec Estée Prada, 238 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB EVE GRAVEL Chemise Hadès, Eve Gravel en collaboration avec Estée Prada, 188 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB EVE GRAVEL Robe Mala, Eve Gravel en collaboration avec Estée Prada, 176 $ 1 /3





La créatrice montréalaise Eve Gravel collabore avec les artistes Estée Prada et Mamé pour la prochaine saison. Les imprimés de la collection printemps-été ont été conçus avec l’illustratrice Estée Prada et le résultat est joyeux et plein d’imagination. Les imprimés sont fleuris avec la présence parfois de jolies créatures, certaines en couleur, d’autres en noir et blanc. Elles se retrouvent sur les robes, jupes, hauts, chemises et combinaisons de la collection estivale. En plus de cette collaboration, Eve Gravel en propose une autre avec Mamé. L’entreprise montréalaise, formée de Magalie Billardon et Mélanie Loubert, fabrique localement des vêtements en crochet. On compte trois hauts faits à la main offerts en précommande sur le site web.

Vans x Haribo

PHOTO SCOTTIE CAMERON FOURNIE PAR VANS Les articles de la collection Vans x Haribo seront colorés et ludiques.

La marque de chaussures Vans lance une collection très ludique en collaboration avec les bonbons Haribo. Cette collection capsule est composée de pièces colorées pour toute la famille, avec des souliers, vêtements et accessoires. Différents modèles de chaussures jaunes, rouges ou bleues seront disponibles, certains arborant les célèbres oursons en gelée Haribo qui célèbrent leur 100e anniversaire. Les enfants aiment bien les manger, mais cette fois, les oursons seront sur leurs pieds ! Des cotons ouatés et casquettes pour petits et grands font également partie de la collection qui sera en vente dès le 6 avril.