Dans la course folle qui nous mène jusqu’aux réjouissances des Fêtes, prendre soin de soi est souvent la chose qui passe en dernier. Que ce soit pour offrir à une personne chère à votre cœur ou pour vous permettre de terminer l’année en beauté, voici six soins testés et approuvés par notre équipe.

PHOTO FOURNIE PAR FOUR SEASONS MONTRÉAL Une des huit cabines de soin du Guerlain Spa

PHOTO FOURNIE PAR FOUR SEASONS MONTRÉAL Dans l’espace boutique se retrouve toute la gamme de produits Guerlain, dont plusieurs parfums.

PHOTO FOURNIE PAR FOUR SEASONS MONTRÉAL Après le soin, la détente continue dans cet espace comprenant un sentier de réflexologie. 1 /3





Guerlain Spa : exceptionnel

Le Four Seasons Montréal ne fait pas les choses à moitié lorsqu’il est question de raffinement et d’élégance. Le spa de l’hôtel s’affiche depuis quelques mois sous le nom de la marque Guerlain, une alliance toute naturelle entre les deux marques haut de gamme. L’expérience qu’on y offre est à la hauteur de la chaîne hôtelière de luxe, avec des soins d’exception pour le visage ou le corps et d’incroyables massages, comme le signature Puissance Montréal, que nous avons testé.

Ce soin comprend de l’aromathérapie (on choisit parmi cinq environnements olfactifs), un massage en profondeur à l’huile, hybride de massage suédois et sportif, avec l’utilisation de globes de massage froids qui, en contraste avec la chaleur, permettent aux muscles d’atteindre un état de relaxation profond. L’attention aux détails nous fait vraiment sentir aux petits soins : verre de bulles ou infusion et petit gâteau servis après le massage, dont les saveurs s’accordent avec l’expérience olfactive choisie, possibilité de profiter de l’expérience d’hydrothérapie Kneipp et du sentier de réflexologie, confortables pantoufles Guerlain qu’on ramène avec soi, ainsi que la possibilité d’essayer un des parfums Guerlain de l’espace boutique, dont plusieurs raretés. Chic !

Prix : 220 $ pour le massage de 60 minutes

PHOTO FOURNIE PAR ESPACE BEAUTIES LAB Le nouvel emplacement d’Espace Beauties Lab, vaste et lumineux

Espace Beauties Lab : soin personnalisé, naturellement

Récemment déménagé sur Laurier Ouest, le magnifique Espace Beauties Lab offre traitements faciaux, soins corporels, service de maquillage, entre autres. Tous les soins sont personnalisés, adaptés au type de peau et aux problèmes ciblés, par des spécialistes qui s’y connaissent. Nous avons testé le Selflove, soin visage signature, véritable moment de bonheur où notre peau déshydratée et en manque d’éclat a été chouchoutée avec une routine adaptée, incluant de nombreuses techniques de massage avec des outils de tonification pour le visage. Côté boutique, il est possible de se procurer des produits sélectionnés avec soin, marques d’ici et d’ailleurs à découvrir offrant des formulations les plus naturelles et écoresponsables possibles.

Prix : 155 $ pour 60 minutes

PHOTO FOURNIE PAR L’ACADÉMIE ÉDITH SEREI L’Académie Édith Serei propose une vaste sélection de soins esthétiques à prix compétitif.

L’Académie Édith Serei : pour tous les besoins esthétiques

Fondée en 1958 par la pionnière en esthétisme qui lui a donné son nom, l’Académie Édith Serei est une école, un institut ainsi qu’une boutique. On y propose des soins variés pour le visage et le corps ainsi qu’une vaste gamme de produits. Nous avons essayé le soin du dos nettoyant, durant lequel l’esthéticienne utilise notamment la lotion tonique, l’exfoliant et le masque purifiant Édith Serei. Un moment de détente suivi d’une sensation de propreté et de bien-être. Le service est impeccable, le soin est efficace, et il est attrayant de pouvoir ensuite utiliser les mêmes produits, offerts à la boutique. Les produits, fabriqués en France et au Canada, permettent une routine complète et répondent à de nombreux besoins. À noter qu’à Montréal, à Laval et maintenant à Québec, ce sont les élèves de l’Académie qui offrent des soins esthétiques dans le cadre de leur formation, ce qui permet un accès à des prix concurrentiels. Une troisième Académie Édith Serei ouvre ses portes début décembre dans le Vieux-Québec et les soins seront offerts dès 2023.

Prix : soin du dos relaxant (élève) à 15 $, soin du dos nettoyant (élève) à 20 $

Marissa Groguhé, La Presse

PHOTO PATRICIA BROCHU FOURNIE PAR SPA VALMONT Le Spa Valmont est situé dans l’Hôtel Birks.

Spa Valmont : jeunesse retrouvée

C’est dans le chic Hôtel Birks qu’est logé le Spa Valmont, élégant cocon où se mettre à l’abri des tumultes de la ville. On y propose une gamme de soins pour le visage et le corps mettant en vedette en exclusivité les produits luxueux et performants de la gamme suisse. Le traitement facial Fermeté des Collines permet de découvrir la nouvelle ligne de produits V-Firm. Grâce à l’application, entre autres, d’un masque au collagène à l’effet liftant et hydratant, puis d’un second masque antistress qui sublime le teint et lisse la peau, le tout complété de différentes techniques de massage du visage comme le pétrissage, la palpation et mouvements de lissage, on en ressort avec l’impression d’avoir rajeuni, avec quelques traces de fatigue en moins.

Prix : 260 $ (60 minutes)

PHOTO TOMMY FAFARD, FOURNIE PAR O COIFFURE & SPA Le coin pédicure appelle à la détente.

PHOTO TOMMY FAFARD, FOURNIE PAR O COIFFURE & SPA Une margarita épicée avec votre pédicure ?

PHOTO TOMMY FAFARD, FOURNIE PAR O COIFFURE & SPA Le O Lounge permet de s’arrêter pour siroter un délicieux cocktail. 1 /3





O Coiffure & Spa : cocktails aux petits soins

Après la fermeture du Ogilvy, le salon O Coiffure & Spa s’est relogé tout près, rue Drummond. On y offre une multitude de soins (coiffure, soins esthétiques, massage, etc.) et un service de manucure et pédicure donné par du personnel expérimenté et aux petits soins — dont l’incroyable Cécilia, 74 ans, qui a réussi à redonner vie à nos pauvres pieds fatigués. Le petit plus ? L’O Lounge où on peut déguster un des excellents cocktails de la carte, dont plusieurs choix non alcoolisés ou faibles en alcool. Parfait pour relaxer entre deux séances de magasinage !

Prix : manucure à partir de 37 $ et pédicure à partir de 62 $

PHOTO BIANCA DES JARDINS, FOURNIE PAR STRØM Le Strøm spa nordique Vieux-Québec offre une vue exceptionnelle sur le fleuve.

Strøm spa nordique Vieux-Québec : détente avec vue sur le fleuve

Comme à son habitude, le Strøm spa nordique, qui compte quatre succursales au Québec, propose de nombreux forfaits pour le temps des Fêtes, des entrées pour l’expérience thermale à combiner avec un massage ou une expérience au restaurant Nord. De passage dans la capitale, nous en avons profité pour enfin visiter celui installé depuis 2018 au bassin Brown dans le Vieux-Québec, récompensé depuis de nombreux prix de design et d’architecture (LemayMichaud a signé la conception). Pas étonnant qu’en ce petit matin enneigé d’un dimanche de novembre, de nombreux clients s’y soient pressés pour accéder à ses magnifiques installations offrant la vue sur le fleuve Saint-Laurent, dont une piscine infinie et la rivière Strøm où se laisser flotter doucement.