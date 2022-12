L’Alpinn, qui devrait ouvrir ses portes à Bromont à l’automne 2024, sera construit par la firme québécoise Dacca, à qui on doit notamment le Marriott Springhill Suites du Vieux-Montréal et l’hôtel Renaissance de Montréal.

Le coup d’œil sera considérablement changé au pied des pentes de la station de ski de Bromont, qui vient d’annoncer la construction de l’Alpinn, un complexe hôtelier de 134 chambres qui devrait ouvrir à temps pour le début de la saison de glisse 2024-2025.

« L’idée vient de loin, raconte Charles Désourdy, président de Bromont, montagne d’expériences (BME). Mon père me disait en 1964 qu’il voulait construire un village dans le stationnement P1 ! » Que l’on se rassure, les skieurs vont encore pouvoir stationner leur véhicule près des remontées mécaniques, mais l’hôtel, dont la construction devrait commencer, doit amputer presque 300 cases de stationnement, qui seront en partie récupérées dans le garage qui sera aménagé sous l’hôtel.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR BROMONT, MONTAGNE D’EXPÉRIENCES Le studio Corduroy, avec ses 603 pi2, sera l’unité de type studio la plus grande offerte à l’Alpinn.

Gamme de prix

On parle de 134 unités qui seront offertes en copropriété, les propriétaires pouvant y séjourner jusqu’à 36 jours par année, tant que l’offre de location sera suffisante en haute saison. Les acheteurs potentiels peuvent manifester leur intérêt dès maintenant en versant un dépôt de 5000 $ qui leur permet une position de réservation tirée au sort. La démarche est nécessaire, car il y a parmi les 134 unités huit configurations : quatre formats de studio, trois suites d’une chambre et une suite de deux chambres, dont les prix commencent respectivement à 362 000 $, 497 000 $ et 728 000 $. Les superficies des différentes unités varient de 472 pi2 à 980 pi2.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR BROMONT, MONTAGNE D’EXPÉRIENCES Toutes les unités de l’Alpinn seront dotées d’une cuisine et d’un espace lunch.

« La demande est là, il y a beaucoup d’intérêt pour le marché de Bromont », assure de son côté Serge Primeau, président d’Urgo Hotels Canada, qui agira à titre de gestionnaire du complexe Alpinn. « Il n’y a pas eu tant de développement de condos à Bromont, et aucun projet de cette nature. On pense donc qu’il y a un besoin pour les utilisateurs des produits montagne en hiver ainsi que du golf et du vélo en été. »

La formule permet de profiter des bénéfices d’avoir un chalet sans avoir la lourdeur de l’entretenir et d’en faire la gestion. Les gens vont être là pour en profiter un certain nombre de jours et ils vont obtenir une contribution sur leur actif plutôt qu’avoir un chalet qu’ils payent sans bénéfices. Serge Primeau, président d’Urgo Hotels Canada

Il s’agit en fait de la même formule que pour le Residence Inn Mont-Tremblant Manoir Labelle et le Homewood Suites by Hilton Mont-Tremblant, deux établissements qui sont aussi gérés par le groupe Urgo — l’entreprise assure ce service pour 46 hôtels en Amérique du Nord, dont 18 au Canada. L’entreprise est par ailleurs en pourparlers avec la chaîne hôtelière Marriott, qui serait appelée à apposer l’une de ses marques sur l’Alpinn.

Phase 2 à venir

Pour Bromont, montagne d’expériences, la venue de chambres pouvant accueillir une clientèle de villégiature au pied de pentes pourrait faire la différence, d’autant plus qu’une phase 2 est dans les cartons — les autorisations préliminaires ont déjà été obtenues auprès de la municipalité. « Cela va enfin nous permettre de faire de la publicité à l’extérieur du Québec, souligne M. Désourdy. On va dorénavant avoir la capacité d’accueil pour se permettre que les gens nous entendent. » Le président de BME est aussi convaincu que le taux d’occupation va être suffisant pour que les copropriétaires aient des revenus conséquents.

Avec la construction de l’hôtel, qui doit compter sur un bar, un restaurant, une piscine, un spa et quelques salles de conférence, c’est aussi la configuration de toute la zone d’accueil qui sera bouleversée. Ainsi, on démantèlera le chalet Altitude, ses casiers seront relocalisés sous la Plaza, et un nouvel espace sera aménagé entre l’hôtel et le bâtiment qui accueille actuellement les locaux administratifs et l’école de ski. Par ailleurs, la boutique de ski et le service de location trouveront leur place au rez-de-jardin de l’hôtel, là où pourraient aussi apparaître quelques commerces dans un avenir rapproché.