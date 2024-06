Le déplacement de l’ancien diner couvert de graffitis à l’intersection des rues Saint-Denis et Gilford, dans Le Plateau-Mont-Royal, a suscité beaucoup de curiosité au début de mai. Le déménagement de la structure métallique datant des années 1950 signalait aussi le début de la revitalisation du site, où sera construit le Galaxie, un immeuble locatif de 4 étages comportant 29 logements.

L’emplacement stratégique du terrain, à quelques minutes de marche de la station de métro Laurier, et son histoire liée à l’ancien chemin des Carrières ont incité Charles Duchesne, président de Residia Développement immobilier, à acheter le terrain il y a deux ans. La mise en valeur du lieu cadrait parfaitement avec les objectifs poursuivis par l’entreprise depuis sa création en 2018.

« On cible les quartiers centraux de Montréal, où il y a une offre commerciale intéressante, explique-t-il. On choisit des endroits où on voit un potentiel d’améliorer le quartier. Un de nos engagements, c’est le respect du patrimoine, et on veut bien s’intégrer dans le tissu urbain. On veut aussi redonner des espaces où il fait bon vivre. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La construction du Galaxie va apporter un vent de renouveau à l’intersection des rues Saint-Denis et Gilford, au cœur du Plateau-Mont-Royal. Voici la vue du site, de la rue Saint-Denis.

Pour l’arrondissement, le début de la construction du complexe tombe à point. « C’était triste de voir l’ancien Galaxie se faire taguer et vandaliser, indique Marie Plourde, conseillère de la ville dans le district du Mile End, dans le Plateau-Mont Royal. Pour nous, c’est un peu le renouveau.

« On est très enthousiastes, poursuit-elle. Le projet correspond aux grandes orientations d’aménagement du territoire à la Ville de Montréal. L’objectif est de densifier autour des pôles de transport comme les stations de métro. Il y aura une diversité de logements, et plusieurs auront trois chambres. Ce qui nous réjouit aussi beaucoup, c’est que quatre logements répondront aux normes des logements adaptables. »

Ce n’est pas un petit ajout, 29 logements dans Le Plateau-Mont-Royal, qui est bâti à 99 %. De nouvelles constructions, on en a peu, donc on célèbre celles qu’on a. Marie Plourde, conseillère de la ville dans le district du Mile End

En tout, 11 des 29 logements, soit 37 % d’entre eux, auront trois chambres et une superficie moyenne de 1250 pi⁠2 habitables (116 m⁠2). Six maisonnettes en rangée auront leur entrée privée rue Gilford et une septième, rue Saint-Denis. Il y aura aussi d’autres logements de trois chambres aux étages supérieurs.

La configuration du terrain, en forme de W, a été mise à profit pour créer deux cours intérieures, qui seront végétalisées. « Toutes les unités seront traversantes, avec des vues sur une des deux cours et sur la rue, précise M. Duchesne. L’éclairage naturel sera donc optimum. Des coursives extérieures ajourées en métal donneront accès aux logements. »

Le complexe, conçu par l’agence Blouin Beauchamp Architectes, sera quant à lui en forme de V et aura un revêtement de brique d’argile grise.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Charles Duchesne, président de Residia Développement immobilier

Un jeu de briques est prévu, qui s’inspire de la géologie, avec la volumétrie qui rend hommage au chemin des Carrières, avant qu’il devienne la rue Gilford. Charles Duchesne, président de Residia Développement immobilier

« C’était un chemin qui s’est fait de façon naturelle et qui était emprunté par les carriers, qui transportaient la pierre grise de Montréal provenant des carrières des environs, poursuit l’entrepreneur. C’est pourquoi le lot a une forme atypique. »

Les références à l’ancien diner de style Art déco se feront à l’intérieur, dans les logements et dans le hall d’entrée. Un commerce s’établira également au rez-de-chaussée.

Économies d’énergie

Le Galaxie, dont le nom rappelle celui du casse-croûte routier devenu par la suite une pizzeria, est le quatrième projet de Residia Développement immobilier. Il marque une accélération de la poursuite de critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de l’entreprise.

Le Galaxie se veut ainsi un projet écoénergétique, dépassant de 40 % les normes de construction en vigueur.

« L’aérothermie sera utilisée comme source d’énergie renouvelable, explique M. Duchesne. La récupération de la chaleur va permettre le chauffage de l’eau domestique. Des thermopompes à haute efficacité, qui fonctionnent jusqu’à -25 °C, seront installées. Les plinthes électriques vont servir de chauffage d’appoint. Elles seront reliées aux unités murales et elles communiqueront entre elles. »

L’entreprise fera d’autres gestes écoresponsables. Elle compte effectuer par exemple un triage efficace des débris dans le chantier. « On va essayer aussi, pour la première fois, d’avoir des génératrices électriques, plutôt qu’à essence. Dans les cours intérieures, ce seront des plantations en pleine terre. Il n’est pas question de bacs. On aura de vrais arbustes et peut-être des arbres à faible déploiement. »

Le bâtiment, par ailleurs, n’intégrera pas de stationnement. « Les gens seront à proximité de réseaux de transports en commun bien développés, avec différentes lignes de bus, le métro et le réseau express vélo », indique Marie Plourde, aussi présidente du comité consultatif d’urbanisme du Plateau-Mont-Royal.

Le Galaxie représente un investissement d’une dizaine de millions pour Residia Développement immobilier et ses partenaires financiers privés et institutionnels. L’excavation ayant débuté, les locataires seront en mesure d’emménager à l’été 2025. Les réservations des unités commenceront au début de 2025.

