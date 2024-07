Des propriétaires nous ouvrent les portes de leur demeure d’exception, offerte sur le marché de la revente

Au début des années 2000, Alain Dubois et Pauline Belec étaient tranquillement installés dans un triplex de Boucherville, et n’avaient pas vraiment l’intention de mettre les voiles. Mais ainsi va la vie : un chemin de traverse dans les Laurentides, une connaissance qui vous aiguille, une vieille maison qui surgit, et vous voici engagés pour 20 ans de coups de scie. « Elle nous est tombée sur les mains », raconte M. Dubois, maître menuisier et entrepreneur général spécialisé dans la restauration du bâti ancien, qui a ressuscité avec sa femme cette résidence de 1903.

Tout a commencé par des travaux à effectuer dans le chalet d’une amie à Morin-Heights. Un chantier tel qu’Alain Dubois en a mené durant les 40 ans de sa carrière, du Québec à l’Ontario en passant par le New Jersey. Mais un beau jour, les matériaux vinrent à manquer, et l’artisan emprunta un vieux chemin menant à Saint-Sauveur pour se réapprovisionner. Sur la route, un terrain bardé de pancartes « À vendre » avec, en arrière-plan, une vieille bâtisse à étages laissée à son triste sort.

« C’est ta maison, ça, tu devrais l’acheter », lui suggéra alors son amie. M. Dubois ne l’entendait pas de cette oreille et rétorqua n’avoir aucune intention d’investir dans cette propriété défraîchie, pas plus que de venir s’installer dans les Laurentides avec sa femme, Pauline.

Mais parfois, nos proches forcent un peu le destin, et l’amie du couple prit rendez-vous en douce avec le courtier immobilier. « Quand on est arrivés sur les lieux, il n’y avait personne, mais les portes étaient ouvertes. Mon amie a fait le tour des lieux et m’a répété : ‟C’est ta maison.” Quand le courtier est arrivé sur place, je lui ai dit que je n’avais même pas besoin de visiter : j’ai des rayons X dans les yeux. Et… on a fait une offre, qui a été approuvée », se souvient l’entrepreneur.

Âme de bois et cœur de béton

Ce n’est pas parce qu’un coup de cœur intervient que l’on en perd sa lucidité. Devant cette maison abandonnée de longue date, le couple savait très bien qu’il signait pour des années de travaux. Au total, deux décennies. « Je voyais très bien dans quel bazar on se mettait les pieds. Tout était à refaire, c’était complètement délabré. Le chauffage était inadéquat, les foyers, dangereux. On a commencé par le plus urgent. Dès le lendemain, j’ai appelé une entreprise pour recreuser le puits artésien », indique le propriétaire.

PHOTO FOURNIE PAR LE COURTIER Les planchers des étages étaient très courbés. Avec de nouvelles poutres et des vérins, la situation a pu être corrigée en grande partie.

Puis tout s’est échelonné, année après année. Les cheminées furent reconstruites, suivies de la toiture et des mansardes, refaites à neuf par M. Dubois, avec le souci constant de conserver le style architectural original, sa spécialité.

La restauration du troisième étage aura nécessité trois ans de labeur. « Les planchers étaient concaves de plus de 4 pouces sur 25 pieds. Il a fallu les redresser, changer les poutres, consolider avec des dalles de béton », énumère le menuisier, qui a apporté une attention particulière aux bois employés : planchers et nouvelles fenêtres à guillotine en pin, pour respecter l’aspect ancien, poutres en pruche (tantôt porteuses, tantôt apparentes, pour l’harmonie visuelle), isolation neuve avec revêtement en Maibec (lambris de bois véritable).

Au menu, pas uniquement de la rénovation, mais aussi un agrandissement, avec une rallonge impeccablement intégrée de 4 mètres sur 9 mètres (15 pieds sur 30 pieds) sur trois niveaux, avec planchers chauffants et balcon en porte-à-faux. Les travaux ont aussi permis de sonder l’âme de la maison et de découvrir le secret de sa longévité, malgré un long délaissement. « Quand on a démoli, on s’est rendu compte qu’il y avait des murs en béton qui avaient retenu toute la charpente. Le recours à ce matériau en 1903 est très surprenant ! », précise M. Dubois.

Futur antérieur

L’aboutissement de ces années de besogne saute aux yeux dans les photographies des lieux, quelles que soient les pièces. La cuisine est impressionnante (notez les comptoirs en ardoise et la cuisinière d’époque), les escaliers remarquables, les mansardes, charmantes. Le couple s’est montré par ailleurs très ému quand La Presse l’a contacté pour discuter de son projet. Et nous ne sommes pas les seuls à nous y être attardés.

PHOTO FOURNIE PAR LE COURTIER La cuisine est particulièrement impressionnante.

« Tous les étés, des dizaines de personnes passent devant la maison, s’arrêtent pour prendre des photos et nous poser des questions, confient Alain et Pauline. Une fois, pendant qu’on faisait des travaux sur le balcon, une Mercedes s’est pointée et un anglophone âgé en est descendu. Il nous a dit : ‟J’ai 94 ans et c’était notre maison quand j’avais 4 ans.” Puis il nous a raconté toute l’histoire de cette ancienne ferme. On en avait des frissons. »

L’intention initiale était d’en faire une petite auberge ou un gîte, mais cela nécessiterait encore plusieurs années de chantier, ce qui ferait déborder la coupe d’une vie de travail déjà bien remplie. Alors aujourd’hui, le couple est prêt à passer le flambeau. Lui qui, jadis, ne se voyait pas quitter Boucherville pour les Laurentides mettra le cap encore plus au nord, entre Mont-Laurier et Maniwaki, sur une terre à bois où M. Dubois a érigé, par le passé, des maisons pour des membres de sa belle-famille.

Mais cette fois-ci, il s’installera dans une résidence déjà bâtie. À plus de 70 ans, il faut bien profiter de sa retraite ! « C’est à notre tour. On va passer à autre chose, une maison simple avec un ponton et quelques lignes de pêche », posent-ils. Leur maison ressuscitée durant des années a ainsi été mise en vente, et « prendra des gens très particuliers, qui apprécient le patrimoine ».

En espérant que l’amie d’un futur acquéreur fera un détour par Morin-Heights et pointera la vieille maison restaurée en lançant : « Regarde, c’est ta maison ! »

