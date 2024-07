Notre journaliste se balade dans le Grand Montréal pour parler de gens, d’évènements ou de lieux qui font battre le cœur de leur quartier.

Jean-François Gagné arrive à notre rencontre sur le boulevard Gouin à la course. Il n’a pas de voiture dans un quartier qui n’est pourtant pas considéré comme un eldorado de la mobilité durable : Montréal-Nord. « Je suis un extraterrestre, concède-t-il. Mais j’ai accès à des milliers de Communauto. »

Nous sommes au parc Eusèbe-Ménard, magnifiquement situé au bord de la rivière des Prairies, où nous attend une autre représentante de l’Association pour la mobilité sécuritaire de Montréal-Nord (AMSMN), Julie-Anne Moreau. « Gouin, c’est le plus beau boulevard de Montréal-Nord », lance-t-elle.

« On veut sécuriser et embellir le boulevard Gouin, expose la mère de deux enfants. Actuellement, c’est une voie de transit pour ceux qui ne veulent pas attendre sur le boulevard Henri-Bourrassa. »

L’Association pour la mobilité sécuritaire de Montréal-Nord mène ainsi le projet « Rêver Gouin », qui a l’appui de 300 signataires et d’organismes comme Piétons Québec, Solon, Vélo Québec, la Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord et le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Julie-Anne Moreau et Jean-François Gagné devant la partie de la piste cyclable du boulevard Gouin sans trottoir dans Montréal-Nord

L’Association milite pour que le boulevard Gouin devienne à sens unique dans Montréal-Nord (entre les boulevards Saint-Vital et Langelier), comme c’est le cas à l’ouest dans Ahuntsic et dans l’est à Rivière-des-Prairies depuis quelques années. « Une question d’harmonie, expose Julie-Anne. Le sens unique permettrait d’ajouter un trottoir. Les gens marchent carrément sur la piste cyclable. »

Nous avons en effet constaté de nos yeux à quel point il y a un cafouillis d’usages. Avec la hausse des déplacements actifs, la piste cyclable qui existe depuis 1982 est très achalandée, d’autant plus qu’on y retrouve beaucoup de personnes en fauteuil roulant des résidences avoisinantes. Mais surtout : un segment de la piste occupe un côté de la rue sans trottoir où on retrouve des panneaux historiques ! « C’est beaucoup trop de confusion et c’est super dangereux », tonne Julie-Anne. « Quand il y a des visites guidées, les gens ne savent pas où se mettre », renchérit Jean-François.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La maison Cazal, qui date de près de 250 ans, fait partie de celles qui ont un panneau historique.

Heureusement, l’Association pour la mobilité sécuritaire de Montréal-Nord sent qu’elle a une écoute des élus. Elle a eu une rencontre avec Sophie Mauzerolle, responsable de la mobilité à la ville centre, et une autre avec la mairesse de l’arrondissement, Christine Black.

« Il y avait zéro dos d’âne dans Montréal-Nord il y a trois ans. L’arrondissement en a ajouté plein », souligne Jean-François. Il se réjouit aussi de l’ajout de bollards et de nouveaux liens cyclables dans le quartier.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Jean-François Gagné et Julie-Anne Moreau font partie des citoyens qui ont créé l’Association pour la mobilité sécuritaire de Montréal-Nord (AMSMN). Le premier est aussi derrière le collectif de parents Pas une mort de plus, qui milite pour la sécurité routière autour des écoles.

Redorer l’image de Montréal-Nord

Avec son projet Rêver Gouin, l’Association pour la mobilité sécuritaire de Montréal-Nord (AMSMN) veut aussi mettre en valeur le caractère historique du boulevard Gouin et de Montréal-Nord.

Nous avons eu droit à une captivante visite guidée avec Jean-Paul Guiard, président de la Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Jean-Paul Guiard, président de la Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord

Il a relaté l’époque où les gens venaient dans leur chalet à Montréal-Nord par tramway et celle où une traverse permettait de se rendre à Laval par bateau sur l’avenue L’Archevêque avant la construction du pont Pie-IX. « Jusque dans les années 1950, c’était la campagne ici, explique-t-il. En 1915, il y avait 960 habitants. En 1950, il y en avait 12 000. »

PHOTO TIRÉE DES ARCHIVES DE LA VILLE DE MONTRÉAL Si le tramway a cessé de se rendre à Montréal-Nord, on voit toujours très bien par une bande de terrain qui appartient à Ville où était le terminus.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Là où se trouve aujourd’hui le dépanneur Marché Ste-Gertrude se trouvait un marchand de fer.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Des citoyens de Montréal-Nord se désolent qu’il n’y ait aucun banc autour de la maison Brignon-dit-Lapierre qui a été restaurée et où sont présentés des spectacles. 1 /3





« Ici, c’était le coin névralgique, car c’était le terminus du tramway », a-t-il indiqué alors que nous étions à l’angle de Gouin et de l’avenue Pigeon, en face du parc Aimé-Léonard. Il fut un temps où il y avait une épicerie et un cinéma de 700 places, le Régal.

Julie-Anne Moreau rêve par ailleurs que cela redevienne « le cœur du village » avec un café, une crèmerie et des commerces de quartier.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le parc Aimé-Léonard a fait peau neuve en 2021 avec un nouveau chalet et des installations pour les enfants.

D’autant plus que le parc Aimé-Léonard, juste à côté, est le plus beau de Montréal-Nord, fait valoir Jean-François Gagné. La vue et le sentier sur l’eau nous donnent en effet une tout autre image que celle – associée à la pauvreté et à la criminalité – que bien des gens se font du quartier.

Bonne nouvelle : Cité-Mémoire voudrait concevoir un parcours multimédia qui passe par le boulevard Gouin. En attendant, Jean-François et Julie-Anne continuent de le « rêver ». Le public est par ailleurs convié à une balade organisée par leur association le 7 septembre, de 13 h à 15 h.