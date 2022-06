La première collection d’Essaim compte six produits, dont un sac de voyage, une trousse avec tiroir à bijoux et un porte-cartes.

Valérie Simard La Presse

Essaim, une nouvelle gamme de sacs signée Julie-Anne Ho

Des sacs intemporels et durables, à la fois chics et décontractés, c’est ce que propose l’influenceuse et créatrice de contenu Julie-Anne Ho avec sa toute première marque de mode, Essaim.

D’abord pensé pour être une gamme d’accessoires de voyage, Essaim (un nom qui fait écho au déplacement) a emprunté une autre trajectoire lorsque la pandémie a frappé. La trousse et le sac de voyage (duffle) sont restés, mais le reste de cette première collection est composé de sacs conçus pour être utiles au quotidien. En cuir végane — fait à partir de polyuréthane —, les sacs sont offerts dans des tons neutres en plus de l’orangé pour l’un d’eux.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La première collection d’Essaim compte six produits, dont un sac de voyage, une trousse avec tiroir à bijoux et un porte-cartes.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le Quotidien, muni d’une sangle ajustable à l’épaule, de pochettes et d’un porte-clés à l’intérieur, est offert en deux couleurs.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le porte-cartes, pratique pour ceux et celles qui passent régulièrement d’un sac à l’autre

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’ESSAIM La Bourse se porte à l’épaule ou comme une pochette. Elle est le seul modèle offert en orangé. 1 /4







« C’était important de m’éloigner de la fast fashion », dit celle qui a étudié en marketing de la mode et qui s’est fait connaître lors de sa participation aux émissions de téléréalité OD Grèce et OD chez nous. « Je ne veux pas sortir plus de deux collections par année. Je voulais présenter des pièces intéressantes, minimalistes, edgy, oui, mais qui restent intemporelles. Alors j’y suis allée avec des courbes et des couleurs qui peuvent bien vieillir au fil du temps. »

« Je me suis rendu compte que la mode, ce n’est pas nécessairement la tendance du moment, mais c’est ce que tu en fais, c’est ta façon de t’exprimer, c’est toi, ajoute-t-elle. Aujourd’hui, j’achète des pièces qui sont beaucoup plus durables et que je vais pouvoir reporter souvent. »

Vendus en ligne seulement pour le moment, les produits d’Essaim sont pensés et dessinés à Montréal et conçus en Chine puisqu’il est difficile de trouver cette expertise manufacturière au Québec, explique Julie-Anne Ho. Elle a aussi voulu offrir des produits accessibles avec des prix allant de 45 $ à 175 $ pour cette collection. Une partie des profits sera remise à Let’s Bond, un collectif qui amasse des fonds pour la cause de la santé mentale.

Accessoires

Une avalanche de bijoux

Quiconque souhaite se parer de bijoux québécois a l’embarras du choix, particulièrement cette saison, où plusieurs petites entreprises québécoises lancent de nouvelles collections. En voici un aperçu.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE TWENTY COMPASS Twenty Compass s’est associée à Sarah-Maude Beauchesne le temps d’une collection. L’autrice a voulu présenter des bijoux passe-partout, simples et intemporels. L’entreprise montréalaise a d’ailleurs inauguré sa première boutique cette semaine, au Carrefour Laval. Prix : entre 50 $ et 85 $.

PHOTO FOURNIE PAR MADEMOISELLE JULES La blogueuse Julie Étienne (Mademoiselle Jules) a lancé récemment une gamme de bijoux interchangeables permettant de varier les looks avec une collection de breloques (souvent colorées) et une simple paire d’anneaux. Holt Renfrew Ogilvy accueillera le tout premier magasin éphémère de la marque, du 8 au 20 juin prochains.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE STUDIO MINÉRAL La designer, céramiste et fondatrice de Studio Minéral, Alexandra Gélinas, a exploré pendant trois mois des techniques de coulage en porcelaine. De ces essais est née une petite collection expérimentale rassemblant des pièces uniques et audacieuses, montées sur des colliers en coton tressé. Prix : 123 $.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SOHA & CO Soha & Co a dévoilé sa nouvelle collection estivale baptisée Sunset. On y trouve des bagues, boucles d’oreilles et colliers, qui peuvent aisément être superposés. Cette entreprise de Granby s’est donné pour mission d’offrir des bijoux minimalistes de qualité à prix abordable.

PHOTO FOURNIE PAR KEN & JAME La nouvelle collection estivale de l’entreprise montréalaise Ken & Jame est un hommage à la beauté de l’océan. Mother of Pearl comprend des anneaux, breloques, bagues, chaînes et bracelets qui font écho aux merveilles de la mer. Ken & Jame mise sur la boîte à breloques, un concept qui permet de personnaliser ses bijoux. 1 /5









PHOTO FOURNIE PAR LACHAPELLE ATELIER Le haut Charlotte est offert de la taille petit (000X) à la taille 4X.

PHOTO FOURNIE PAR LACHAPELLE ATELIER La robe Lolo revient, en trois couleurs.

PHOTO FOURNIE PAR LACHAPELLE ATELIER Le haut Cami peut être porté seul ou en superposition. 1 /3





Nouvelle collection

Lachapelle atelier encore plus inclusif

Afin de se rapprocher de sa mission d’être une marque entièrement inclusive, dont les pièces siéent à tous les types de corps, Lachapelle atelier ajoute deux nouvelles tailles à sa gamme de vêtements : petit et médium. La marque, fondée par Viviane Lachapelle, poursuit toutefois sa mission première qui est de répondre aux besoins des femmes portant des grandes tailles (jusqu’à 4X). Lachapelle atelier a dévoilé le mois dernier sa nouvelle collection, Cinq, qui comprend robes, camisoles, jupes et hauts à la fois colorés, minimalistes et polyvalents.

PHOTO FOURNIE PAR BYRON BAY Le maillot Taylor a une brassière intégrée et un dos lacé pour un maximum de soutien (120 $).

PHOTO FOURNIE PAR BYRON BAY Il est aussi offert en fuchsia.

PHOTO FOURNIE PAR BYRON BAY Le haut Ellie (90 $) avec le bas Grace à taille haute (65 $)

PHOTO FOURNIE PAR BYRON BAY La robe portefeuille Rebecca, ici dans un motif à pois (110 $)

PHOTO FOURNIE PAR BYRON BAY Le débardeur ajustable Sarah (60 $), accompagné du pantalon à fentes Emma (90 $) 1 /5









Mode estivale

Des maillots simples et flatteurs

Une nouvelle marque québécoise fait son entrée dans le paysage du maillot haut de gamme. Fondée par Amélie Marcoux, qui compte 20 ans d’expérience dans l’industrie de la mode, Byron Bay dit offrir aux femmes des vêtements de bain et de détente qui soient à la fois flatteurs et fonctionnels. En une ou deux pièces, les maillots sont souvent ajustables et peuvent être portés de différentes façons. Ils sont composés à au moins 80 % de nylon recyclé et sont dessinés à Montréal (mais fabriqués en Asie) dans des tailles allant de 4 à 14. Byron Bay vend aussi des vêtements de détente qui peuvent être portés de jour et de soir, avec un maillot ou pas !