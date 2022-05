Met Gala

Soirée sertie d’or

Les thèmes de la soirée : le glamour doré et l’anthologie de la mode américaine. Les invités : Billie Eilish, Kim Kardashian, Lizzo, Blake Lively et Ryan Reynolds, pour n’en citer que quelques-uns. Le Met Gala, plus grande soirée mondaine du milieu de la mode, s’est tenu lundi. Comme chaque année, des pièces d’anthologie (justement) ont pu être vues sur le tapis rouge de l’évènement caritatif du Metropolitan Museum of Art de New York. Retour en images.