PHOTO ANGELA WEISS, AGENCE FRANCE-PRESSE

L’évènement était animé par la musicienne et actrice Vanessa Hudgens (sur la photo), l’éditeur de Vogue Hamish Bowles et l’actrice La La Anthony. Les vedettes invitées ont eu l’occasion de parler de leurs tenues de la soirée et de leur interprétation (et de celle de leurs designers) du thème de la soirée : gilded glamour (glamour doré). Des corsets, des plumes, de l’extravagance et beaucoup, beaucoup de doré : la soirée a donné lieu à de très beaux moments de haute couture.