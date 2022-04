Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés, spécialement pour la fête des Mères !

Quelques gouttes pour avoir bonne mine

Olivia Lévy La Presse

Pour certaines, le simple mot « autobronzant » fait trembler parce qu’on se demande si on aura la peau orangée… Eh bien, surprise ! Avec ce sérum autobronzant Teaology à l’infusion de thé noir et à l’acide hyaluronique, on obtient, comme nous l’avons testé sur notre visage, un léger teint hâlé, très naturel. On applique quelques gouttes du sérum sur le visage, ou on peut aussi ajouter quelques gouttes à notre crème hydratante, puis on étale de manière uniforme sur la peau propre du visage, et le tour est joué ! En quelques heures, notre visage s’est illuminé d’un léger teint bronzé qui durera plusieurs jours. Teaology est une marque de cosmétiques qui utilise des ingrédients naturels. Chaque produit est imprégné des bienfaits du thé, c’est le cas avec ce sérum à base d’infusion de thé noir bio, plein d’antioxydants et de caféine, qui dynamise la peau.

Prix : 49 $ (30 ml), offert en ligne et dans les pharmacies Familiprix et Brunet

Une huile pure délicate et irrésistible

PHOTO FOURNIE PAR OMY LABORATOIRES L’huile pure d’Omy Laboratoires et le gua sha personnalisé inclus dans le coffret

Laila Maalouf La Presse

L’huile pure d’Omy s’est révélée une alliée de taille pour notre visage. Très rapidement, la peau a paru moins affaissée, grâce à la vitamine C et au squalane végétal qu’elle contient. Mais ce qui est encore mieux, c’est que cette huile a réussi à équilibrer notre peau mixte malgré les changements de saison, ce qui n’est pas toujours le cas des crèmes. Elle s’appose au compte-goutte et s’étale doucement avec les doigts ou avec l’outil de massage gua sha inclus, qu’on peut faire graver avec le nom de la personne à qui on l’offre. Fabriquée à Québec, l’huile est en plus 100 % végane et sans parfum.

Prix : 84,99 $ (30 ml), offerte en ligne ou dans les points de vente

Un soin unique en son genre

PHOTO FOURNIE PAR DAVINCIA Soin Biocompatible par Davincia

Iris Gagnon-Paradis La Presse

C’est une peau réactive et très sensible, affaiblie par une vilaine urticaire au froid, que nous avons présentée à Nathalie Forget, dermonaturopathe et fondatrice de la marque Davincia. Elle est l’inventrice du Soin Biocompatible, un soin « vivant » breveté, unique en son genre sur le marché, qui utilise notamment le pouvoir des probiotiques, pour aider la peau à retrouver l’équilibre de sa flore cutanée en agissant sur 15 problématiques courantes (boutons, peau grasse, rougeurs, taches brunes…). Le masque, soin phare de la gamme, est un véritable élixir — ne laissez pas sa couleur vert algue vous décourager de l’essayer ! Après un seul traitement, notre peau était visiblement apaisée, les rougeurs et l’enflure, disparues. Une amélioration qui s’est poursuivie pendant les huit semaines du protocole suggéré, en utilisant la gamme de produits (sérum, nettoyant, crème de jour et crème solaire) — tous composés d’ingrédients naturels, sûrs pour la peau et sans fragrance.

Prix : pour la fête des Mères, Davincia propose un forfait au prix spécial de 200 $, offert chez les détaillants participants.

Comme au spa

PHOTO FOURNIE PAR CAUDALIE La nouvelle gamme Vinotherapist, signée Caudalie

Silvia Galipeau La Presse

Si vous n’envoyez pas votre mère au spa, il est possible d’amener le spa à votre mère. Ou tout comme. C’est du moins ce que propose la nouvelle gamme Vinotherapist, signée Caudalie, avec sa série de produits nourrissants à souhait, inspirés du spa de la marque française, à Bordeaux. Et c’est réussi. Après avoir testé les produits sur plusieurs semaines, notre peau n’est plus tout à fait la même. Gros coup de cœur pour le beurre végane, à base d’huile de pépin de raisin, évidemment (l’empreinte de Caudalie), mais aussi d’huile de dattier et de beurre de karité bio. Un indispensable pour peaux sèches, à utiliser sans modération à l’été. La crème beauté des pieds fera aussi bien des heureuses. Sa composition de beurre de karité et d’extrait de vigne rouge fait littéralement des miracles sur les talons abîmés et rugueux, après des mois d’inattention. Une seule application, et le tour est joué. Amen.

Prix : à partir de 20 $, en vente en pharmacie