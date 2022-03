La boutique Atelier b est aussi un atelier de création et un lieu où on organise des expositions et des évènements.

Les dernières nouvelles de la mode d’ici et d’ailleurs.

Olivia Lévy La Presse

Lancement : les 10 ans de la boutique Atelier b

La boutique Atelier b célèbre ses 10 ans et lance un livre pour souligner l’évènement. Ce bouquin, très soigné, est à l’image de la marque montréalaise de vêtements minimalistes pour femmes, hommes et enfants. Il retrace les 10 ans de l’espace, qui comprend une boutique et un atelier de création fondés par Catherine Métivier et Anne-Marie Laflamme.

PHOTO FOURNIE PAR ATELIER B Dans le livre qui célèbre les 10 ans d’Atelier b, à la couverture très soignée en lin, on trouve des textes et des photos sur les évènements qui ont marqué les 10 ans de la boutique.

« C’est en 2011 que nous nous sommes installées dans cette boutique-atelier située sur le boulevard Saint-Laurent pour accueillir des clients, mais aussi pour avoir un espace pour organiser des évènements culturels. Nous aimons le côté rassembleur de cet espace, ce qui nous a manqué pendant les deux dernières années », souligne Anne-Marie Laflamme en entrevue.

Au fil des ans, les deux cofondatrices de la marque ont organisé des expositions de photos, des lancements de livres et des prestations musicales, notamment celles de Milk & Bone et d’Elliot Maginot. Du côté de la mode, Atelier b est une marque de vêtements dont les lignes sont épurées. Les pantalons, t-shirts, vestes et chemises sont fabriqués à Montréal, une production manufacturière zéro déchet. « On travaille avec des fibres naturelles, du lin, du coton, du tencel, et tout est fabriqué dans un rayon de 5 à 10 km. Ça fait partie de nos valeurs d’être une marque écologique et responsable », affirme la créatrice.

Le défi pour durer aujourd’hui ? « Ce n’est pas facile, mais le fait de se diversifier nous a toujours aidées. On a de nombreux canaux de vente, en ligne et en boutique. On fait aussi du design corporatif comme des tabliers pour des restaurants et des uniformes d’entreprise. On a également collaboré avec le Musée des beaux-arts lors de l’exposition Thierry Mugler où on a réalisé une série de coussins. On enseigne aussi le design de mode à l’université. Ces différents revenus nous permettent d’être une entreprise en croissance », estime Anne-Marie Laflamme, pour qui la transmission du savoir-faire est importante.

La marque Atelier b espère lancer très prochainement une gamme d’objets pour la maison avec les mêmes valeurs que ses vêtements, minimalistes, esthétiques et écologiques. « On travaille avec nos retailles textiles pour créer des cintres et des abat-jours. Ce sera pour bientôt, on a bien hâte », lance Anne-Marie Laflamme.

Campagne : la 5e édition de la campagne Différent comme toi

PHOTO BERTRAND EXERTIER Véronique Cloutier porte le chandail Différent comme toi, vendu au prix de 50 $.

La Fondation Louis & Véro lance la 5e édition de la campagne Différent comme toi. Quatre modèles de chandails, coton ouaté et t-shirts unisexes sont lancés pour l’occasion, trois pour adultes et un pour enfants, avec le slogan de la campagne Différent comme toi, qui célèbre la différence. Les chandails sont offerts sur la boutique en ligne de la Fondation ou dans l’une des boutiques San Francisco. La Fondation Louis & Véro, fondée en 2016, a comme mission de créer des milieux de vie permanents pour des personnes autistes de plus de 21 ans.

Prêt à porter : Rose Buddha lance ses premiers jeans

PHOTO FOURNIE PAR ROSE BUDDHA Le jean Paradis, 138 $, de Rose Buddha

PHOTO FOURNIE PAR ROSE BUDDHA Le jean Nirvana, 138 $, de Rose Buddha



Rose Buddha, entreprise québécoise connue surtout pour ses leggings écoresponsables, lance ses deux premiers modèles de jeans. Le jean Paradis est un skinny taille haute bleu foncé et le Nirvana est un jean aux jambes larges, offert dans un bleu plus clair. Le tissu est doux et extensible. Les deux jeans, en vente au coût de 138 $, conviennent à toutes les silhouettes et sont fabriqués de manière éthique et locale. Rose Buddha crée des vêtements à l’aide de matériaux recyclés, de fibres naturelles et biologiques.

Collection : des Birkenstock signés Manolo Blahnik

PHOTO FOURNIE PAR BIRKENSTOCK Les sandales sont en velours rose et bleu.

PHOTO FOURNIE PAR BIRKENSTOCK Les modèles mettent en vedette la boucle scintillante signée Manolo Blahnik.

PHOTO FOURNIE PAR BIRKENSTOCK La collection comprend aussi des sandales de cuir noir.





C’est le printemps et les amateurs de mode ont de quoi se réjouir ! Le créateur Manolo Blahnik lance une collection capsule de sandales avec Birkenstock. Le célèbre créateur de chaussures de luxe revisite les deux modèles classiques de la marque allemande, Boston et Arizona, déclinés en trois couleurs. Il s’agit d’un mariage entre esthétisme et confort avec une touche de glamour. Les sandales sont faites de velours rose ou bleu ou de cuir noir, et ornées de la fameuse boucle scintillante qui a fait la renommée de Manolo Blahnik. Ce dernier a d’ailleurs confié qu’il adorait les Birkenstock et qu’il en portait souvent. En 2019, 25 millions de paires de Birkenstock ont été vendues dans le monde entier. L’année dernière, Birkenstock est devenue la propriété du groupe français de luxe LVMH. Peut-être verra-t-on Carrie Bradshaw, fan des talons hauts de Manolo Blahnik, porter les sandales Birkenstock signées Manolo dans la deuxième saison d’And Just Like That… !

Attention, le luxe a toutefois un prix. Il faut débourser entre 840 $ et 1010 $ selon les modèles. Les sandales sont en vente dès maintenant, une deuxième série limitée sera lancée en juin.