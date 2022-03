La plateforme Goodee lance sa première petite collection de prêt-à-porter. Goodee, entreprise éthique fondée en 2019 par les frères Montréalais Peart (ceux qui avaient créé WANT les Essentiels), met en valeur l’artisanat du monde entier.

Olivia Lévy La Presse

La collection appelée Slow wear est composée de vêtements de détente unisexes, confortables et écologiques. On y trouve des chandails à capuche rose, gris, vert, noir (160 $) ainsi que le pantalon de détente assorti (128 $). Pour la plateforme Goodee, le slow living est un choix de vie centré sur la nature et le bien-être et la volonté de consommer moins, mais mieux.