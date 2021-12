Mode et beauté

La mode fière et florissante de Kigali

(Kigali) À Kigali, on se régale de ces petits moments de gloire, comme lorsqu’en 2018 Junior Nyong’o, acteur et frère de Lupita Nyong’o, a assisté à la première mondiale du film Black Panther à Los Angeles en costume trois pièces signé House of Tayo.