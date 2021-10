Les toutes dernières nouvelles de la mode locale.

Ève Dumas La Presse

Pièces uniques

Le printemps dernier, la chapelière Samantha-Tara Mainville ouvrait sa boutique-atelier dans Parc-Extension. Chapeaux Heirloom accueille également le joaillier Alexandre Bergeron, qui y confectionne et y vend ses créations uniques.

« Unique », c’est le mot-clé pour qualifier à la fois le nouvel espace et le travail de ces deux artisans. Celle qui confectionne des couvre-chefs d’une originalité inégalée s’est d’ailleurs lancé le défi — et offert le plaisir – de fabriquer un chapeau parfaitement singulier et exclusif à chacun de ses jours de travail, jusqu’en décembre. Comme elle passe quatre journées par semaine dans son atelier, il y aura, à terme, une vingtaine de feutres et d’autres pièces, qui se trouveront sur le site de Heirloom bien avant les Fêtes.

À la boutique, on peut également admirer, essayer et acheter toutes les pièces de la collection automnale intitulée Cuddle Puddle, et plus encore. Saison oblige, le bonnet est à l’honneur, ainsi que des bobs arrondis et velus, des foulards « grand-mère » et le fameux bandeau noué signature de la chapelière, en plusieurs matières et couleurs.

Dans un sobre présentoir vitré, les éclatantes et colorées bagues d’Alexandre Bergeron font rêver ceux et celles qui aiment que leurs doigts fassent jaser. Il n’y a pas deux pièces pareilles et le joaillier a du mal à fournir, tant il est demandé. Mais d’ici Noël, la grande boîte à bijoux devrait se remplir de nouveaux joyaux. Pour rester à l’affût de ce qui est disponible, il suffit de se rendre régulièrement sur le site du créateur ou à la boutique.

On vous suggère fortement de vous y déplacer, ne serait-ce que pour admirer un luminaire comme vous n’en avez sans doute jamais vu ! C’est l’œuvre déjantée de l’artiste céramiste multidisciplinaire Mathilde Jobin. Le ludisme des lieux est égalé par les vêtements de Kate Turner et ceux de Hannah Isolde, les deux designers invitées du mois d’octobre. Eliza Faulkner sera la prochaine à y accrocher sa nouvelle collection. Il y aura d’ailleurs une soirée-rencontre avec la créatrice montréalaise le jeudi 4 novembre. Pour l’occasion, la boutique sera ouverte jusqu’à 21 h.

Bref, que l’on cherche une petite extravagance pour soi-même ou pour faire un cadeau, un passage à la jolie adresse d’un Mile-Ex en pleine transformation est tout désigné.

401, avenue Beaumont, Montréal

Pour l’hiver québécois

Manteaux d’hiver québécois PHOTO FOURNIE PAR NORDEN La collection Norden AH 2021 est sobre, intemporelle, mais au goût du jour. Ici, la veste matelassée Rozamund en nylon ciré proposée en trois couleurs, 525 $.

PHOTO FOURNIE PAR NORDEN Toujours chez Norden, Ari est un parka sophistiqué à capuchon, offert en olive, coriandre et noir, 545 $.

PHOTO FOURNIE PAR NORDEN Envie d’un peu de douceur ? Le manteau matelassé Aleta s’achète en rose très pâle (aussi offert en barolo [rouge vin], noir et camouflage), pour 445 $.

PHOTO FOURNIE PAR FOSFO On aime beaucoup les nouvelles couleurs de la marque Fosfo, comme ce bleu minuit. Ce Fosfo taille plus mi-cuisse coûte 450 $.

PHOTO FOURNIE PAR QUARTZ Oseriez-vous ce superbe parka de duvet Ines, de Quartz, en couleur « beurre » ? En vente au coût de 1000 $.

PHOTO FOURNIE PAR VALLIER La parka en duvet Outremont, de la marque Vallier, garde au chaud jusqu’à - 25 °C, pour 799,99 $.

PHOTO FOURNIE PAR VALLIER On ne pouvait s’empêcher de vous montrer le superbe intérieur du manteau Outremont. Un détail qui change tout !

PHOTO FOURNIE PAR KANUK Envie de flasher ? Kanuk ose plus que jamais avec sa couleur Citrus ! Ici, quatre modèles : Misto (990 $), Cavale (1300 $), Mayfair (1250 $) et Molly (975 $). 1 /8















Il était temps que le Québec soit au premier plan du design (et de la fabrication, dans plusieurs cas) des manteaux d’hiver qui gardent au chaud… et à la mode ! Depuis quelques années, on a l’embarras du choix. Voici notre sélection du moment.

Des bottes chaudes, stylées et solides

Bottes Anfibio

PHOTO FOURNIE PAR ANFIBIO La Loren.2 est un bottillon d’hiver plaqué en cuir pleine fleur et suède imperméable, avec collet en mouton véritable. La doublure est en laine naturelle. Prix : 345 $.



PHOTO FOURNIE PAR ANFIBIO La Misha est proposée en édition limitée. Il s’agit d’une botte à panneaux en cuir pleine fleur et suède imperméable, doublée en mouton jusqu’aux orteils. Prix : 550 $,

PHOTO FOURNIE PAR ANFIBIO La Lukas.3 est offerte en édition limitée en bleu et en dijon, La botte doublée en laine naturelle coûte 345 $. 1 /3





Pour l’hiver 2021-2022, la marque québécoise Anfibio revisite plusieurs de ses classiques avec des couleurs et de petits détails qui les rendent encore plus stylés. Elle propose également de tout nouveaux modèles, qu’ils soient plus urbains comme Ines et Ellie, ou plus montagne comme Mia et Rokko. Semelles plateformes, moon boots doublées en mouton véritable, bouts carrés et fourrure apparente sont quelques-unes des touches qui confirment que la marque plus que cinquantenaire est à la page comme jamais. À Montréal, on peut voir et essayer tous les produits à l’atelier-boutique de la marque, dans le quartier Villeray. Anfibio est distribuée partout dans la province ou presque, même dans les coins les plus reculés. Quelques modèles ont d’ailleurs des crampons, pour bien s’accrocher à l’hiver québécois !

175, rue Villeray, Montréal