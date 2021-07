Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Joli minois

Originaire du Kazakhstan et ayant vécu une partie de sa jeunesse à Montréal, Anastasia Bezrukova, aujourd’hui établie à San Francisco, a travaillé dans l’industrie de la beauté (IPSY, Well.ca) et est consultante Marie Kondo certifiée. Ce titre l’a amenée à réaliser à quel point ses clients étaient souvent submergés de produits de beauté inutiles. De là est né son désir de créer une gamme de maquillage minimaliste, nommée Minori, lancée récemment. Sa philosophie : créer des essentiels pour tout le monde (et toutes les teintes de peau), aux formulations véganes et sécuritaires. Seuls trois produits, tous fabriqués aux États-Unis et dont les jolies illustrations sur les emballages ont été réalisées par une artiste montréalaise, sont pour l’instant offerts : un fard à joues et un illuminateur, tous deux présentés sous forme de crème-poudre et déclinés en deux teintes, et un brillant à lèvres non collant, qui vient en quatre coloris. Pour tous ceux qui, avec la pandémie, ont perdu l’habitude d’appliquer du maquillage, et qui n’ont surtout pas le goût d’un effet trop clinquant, ces produits sont des compagnons de choix. On aime particulièrement le fard crémeux, aux teintes délicates et nuancées, à appliquer par petites touches sur les pommettes, et même les paupières et les lèvres – sa texture a la consistance idéale, est facile à appliquer et donne un subtil effet velouté.

Prix : 40 $ pour le fard à joues, offert en ligne sur le site web de l’entreprise et sur celui de The Detox Market

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Appliquez, illuminez, hydratez

PHOTO FOURNIE PAR FENTY BEAUTY BY RIHANNA Bright Fix, un illuminateur pour les yeux bien pratique !

Votre regard a besoin d’un petit requinquant pour les vacances (ou le retour au boulot) ? On a ce qu’il vous faut avec le nouvel illuminateur pour les yeux Bright Fix, de la toujours très pertinente entreprise Fenty Beauty by Rihanna. Ni tout à fait cache-cernes ni tout à fait crème pour le contour des yeux, cet illuminateur a plus d’un tour dans son sac. Grâce à sa formule légèrement teintée (offerte en 16 teintes, pour toutes les carnations), il camoufle les cernes et estompe les imperfections, mais sans ce côté lourd, trop couvrant, qu’on retrouve parfois dans les produits du genre. La formule, très fluide, rappelle un sérum et donne un effet naturel, très subtil, qui illumine joliment le contour de l’œil. De plus, sa formule résiste à la transpiration et à l’humidité, ne coule ni ne s’agglomère dans les petites ridules autour de l’œil, tout en revitalisant cette zone grâce à l’huile de jojoba et l’hyaluronate de sodium, un dérivé de l’acide hyaluronique à l’action repulpante et hydratante. Votre sauveur pour votre prochaine sortie ou réunion Zoom !

Prix : 33 $, offert en ligne et chez Sephora

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Pour les peaux sensibles parmi nous

PHOTO FOURNIE PAR PRAVI Une gamme qui a séduit les peaux eczémateuses chez nous.

Votre peau a besoin d’amour ? Vous vous sentez les traits tirés par le soleil (pour les chanceux en vacances) ou par la fatigue (pour tous les autres) ? Surtout, vous avez la peau sensible ? Pravi, une entreprise québécoise de produits de beauté biologiques et véganes, a lancé plus tôt cet été une nouvelle gamme, baptisée « Aura », à base d’extraits de vin de glace, d’écorce d’érable rouge du Québec et de graine de colza, visant précisément l’hydratation. Composés d’une huile nettoyante, d’une bruine, d’un sérum et d’une crème éclaircissante (un brin huileuse et liquide, quoiqu’effectivement très nourrissante), les produits ont particulièrement séduit les peaux eczémateuses de la famille. L’huile nettoyante a eu un effet apaisant immédiat sur les rougeurs du visage de notre grande fille, à la peau très sensible, qui l’a d’ailleurs joyeusement adoptée dans sa routine beauté. Une gamme idéale pour les peaux difficiles.

Prix : à partir de 35 $, selon les produits. En vente en ligne et dans certaines boutiques spécialisées.

Silvia Galipeau, La Presse

De l’énergie ginseng en soin masculin

PHOTO FOURNIE PAR CLARINS Deux gels pour hommes destinés à chasser les traits fatigués

Trois nouvelles rafraîchissantes et destinées aux hommes du côté de Clarins. On parle d’abord ici de deux nouveaux produits non gras pour le visage, conçus à base de ginseng rouge biologique et d’extrait d’herbe à bison, question de tonifier la peau. Le gel énergisant vient hydrater et stimuler l’épiderme ; après l’avoir testé pendant plusieurs semaines, nous avons apprécié le dynamisme qu’il produit et remarqué un teint rehaussé, d’appoint pour traverser un été où l’on zigzague entre épisodes de chaleur et de smog. L’application est facile et rapide, pénétrant bien la peau. Le gel contour des yeux est conçu à partir des mêmes ingrédients, et l’effet de fraîcheur est immédiatement ressenti. Il faudra l’appliquer sur plusieurs jours avant d’en tirer bénéfice sur la formation de cernes ou poches. On a par ailleurs bien aimé le système de billes pour faciliter l’application. Et la troisième nouvelle rafraîchissante ? C’est plus un clin d’œil : la nomination, cette année, du joueur de football québécois Laurent Duvernay-Tardif à titre d’ambassadeur de la marque au Canada, un athlète qui ne manque pas d’énergie.

Sylvain Sarrazin, La Presse