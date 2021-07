(Biarritz) On se lève à 4 h et on quitte l’Hôtel du Palais à Biarritz pour capter la lumière au bord de l’océan dans la capricieuse météo basque : pour le couturier Stéphane Rolland, le luxe se marie cette saison avec l’air et les vagues.

Olga NEDBAEVA Agence France-Presse

Jugeant qu’il est trop tôt pour revenir sur les podiums parisiens, Stéphane Rolland a choisi de présenter sa collection haute couture dans un film tourné au Pays basque, où flotte l’ombre du « couturier des couturiers », Cristobal Balenciaga.

« Je préfère l’authenticité et je peux la faire vivre à travers le film. Je ne vois pas l’intérêt aujourd’hui de faire un défilé physique quand 80 % de la presse internationale et les clientes ne peuvent pas se déplacer. Vous n’avez pas l’ambiance », explique-t-il à l’AFP lors du tournage du film dévoilé mardi.

La reine Rania de Jordanie, Sharon Stone ou Lady Gaga ont porté ses créations, mais il réalise enfin le fantasme d’amener ses robes haute couture sur la plage.

« Le bonheur absolu quelque part grâce à la pandémie » qui a poussé tout le monde à dépasser ses limites, avoue-t-il.

Même si « tourner à l’extérieur, ce n’est pas si évident » surtout au Pays basque où « il peut pleuvoir et faire beau dans des intervalles extrêmement courts ».

Après le surf

PHOTO PHILIPPE LOPEZ, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le créateur Stéphane Rolland prend une photo de l’une de ses mannequins à l’Hôtel du Palais à Biarritz.

Le film a été confié à Toma Jablon, réalisateur de documentaires à succès sur les surfeurs qui connaît par cœur les éléments.

Ce qui a imposé des conditions de travail inhabituelles pour la mannequin espagnole Nieves Alvarez : poser dans une épaisse robe fourreau sur la digue du port des pêcheurs à Biarritz, dormir maquillée pour être prête à l’aube, mais surtout ne pas avoir le temps d’essayer les tenues.

« C’est un miracle de travailler dans ces robes-là à Biarritz après cette période terrible qu’on vient de passer (à cause de la COVID-19), dit-elle à l’AFP.

La collection est faite en collaboration avec l’artiste Béatrice Serre qui crée meubles et tableaux à partir de marbre qu’elle casse, de métal et de pierres précieuses.

Les mêmes techniques sont utilisées pour décorer les robes avec des tuiles de marbres, cristaux ou morceaux de citrine ou malachite pour lesquelles les rochers sous les premiers rayons du soleil servent de cadre idéal.

Deux visions cinématographiques ont guidé Stéphane Rolland pour cette collection : Meryl Streep dans La maîtresse du lieutenant français qui marche sur une digue dans un manteau-cape noir et l’héroïne en crinoline interprétée par Holly Hunter dans La leçon de piano, Palme d’or à Cannes en 1993.

Cela l’a « inconsciemment » amené à créer la robe blanche et rouge dont les volumes dialoguent avec les vagues et le décor de l’Hôtel du Palais qui a été la maison du dernier empire, celle de Napoléon III et d’Eugénie et qui vient de rouvrir après plusieurs années de travaux.

« Qui dit haute couture, dit palace, dit luxe. On ne pouvait pas être là, à Biarritz, sans passer par l’hôtel du Palais », souligne Stéphane Rolland rappelant que la ville était le haut lieu de la mode dans les années 1920-1940 où Chanel, Lanvin ou Patou avaient leurs boutiques.