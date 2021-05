Consultez les dernières nouvelles de la mode locale.

Ève Dumas

La Presse

PHOTO FOURNIE PAR CHARLIE PAILLE L’ensemble Clodelle fait partie d’une collection antérieure, nommée Samara.

PHOTO FOURNIE PAR CHARLIE PAILLE L’ensemble Daisy, dans la nouvelle collection printanière Nolita, qui comprend un bustier, une culotte et un porte-jarretelles taillés dans un joli tissu maillé floral rose, jaune et orange.

PHOTO FOURNIE PAR CHARLIE PAILLE Le Zoé, avec ses volants bien féminins, met en valeur une belle dentelle rouge.





Charlie Paille et la lingerie d’été

La lingerie de Charlie Paille est d’un raffinement qui rappelle les marques de dessous chics européennes. Si bien qu’il est difficile de croire que la jeune femme fait tout, toute seule, dans son appartement montréalais, de la création du patron à la finition.

Originaire de Shawinigan, Charlie Paille a étudié le design de mode au Collège LaSalle de 2007 à 2009. Une fois son diplôme en poche, elle a finalement répondu à l’appel du mannequinat. Des agences avaient tenté de la recruter à quelques reprises. Pourquoi pas ? s’est dit la jeune femme, qui s’est rapidement installée à New York, d’où elle a voyagé à Los Angeles, à Miami, à Paris, à Londres, à Milan, à Singapour et à Hong Kong, entre autres.

Ce n'ont pas été des années de tout repos ni de « poids santé », mais elle a adoré l’expérience et n’a aucun regret. Elle voit d’ailleurs d’un très bon œil l’évolution du milieu de la mode vers une image plus inclusive. Pour l’instant, elle propose les tailles petit, moyen et grand sur son site web, mais fait également du sur-mesure à la demande.

« J’adore quand mes clientes m’envoient des photos d’elles portant ma lingerie. Je les diffuse dans mes réseaux sociaux. » Mais pour l’instant, la trentenaire est sa propre égérie, un choix d’abord pratique et économique, devenu sa signature au fil du temps. C’est elle qui apparaît sur toutes les photos de ses collections.

Charlie a créé une première bralette à son retour au Québec, en 2015, pour une copine qui possédait une boutique mode, à Shawinigan. C’était le début de sa marque, qui s’est ensuite construite graduellement, un ensemble ou une petite collection à la fois, au gré de l’inspiration et des trouvailles textiles de la designer.

« J’ai toujours aimé la lingerie, même quand je n’en portais pas vraiment moi-même », nous raconte-t-elle au parc où nous nous sommes donné rendez-vous. « Elle peut permettre à la personne qui la porte de se sentir belle et bien, même si elle ne la montre pas. »

La plupart des créations de boudoir Charlie Paille partent d’une dentelle dénichée le plus souvent dans une boutique de la rue Saint-Hubert. C’est le cas, par exemple, de l’ensemble Daisy, dans la nouvelle collection printanière Nolita, qui comprend un bustier, une culotte et un porte-jarretelles taillés dans un joli tissu maillé floral rose, jaune et orange. Le Zoé, avec ses volants bien féminins, met en valeur une belle dentelle rouge. On aime aussi le motif cœur du trio noir Marilou, les petits pois or sur noir du Chantal et les fleurs jaunes et bleues en 3D de l’élégant duo bralette/culotte Stéphanie. Pour tout dire, la collection au complet, avec ses détails bien réfléchis et son originalité, nous a fait de l’œil !

Collection Odyssée, de MYEL PHOTO ANTOINE RAYMOND, FOURNIE PAR MYEL Les boucles d’oreilles Calypso sont offertes en argent (480 $) et en or jaune 14 carats (1800 $), comme plusieurs autres bijoux de l’Odyssée.

PHOTO ANTOINE RAYMOND, FOURNIE PAR MYEL Bague Nausicaa en or (1800 $, ou 300 $ en argent)

PHOTO ANTOINE RAYMOND, FOURNIE PAR MYEL Le Calypso (650 $) s'éloigne du collier de perles classique aux billes parfaitement rondes. Il est fait de nacre plat plutôt que sphérique.





L’Odyssée de MYEL

La créatrice de bijoux Myriam Élie lance sa collection inspirée par l’océan et les beautés aquatiques. Imaginées et dessinées à l’automne 2019, les pièces d’Odyssée n’ont été produites que tout récemment. « Nous avons été bien discrets dans la dernière année », explique la fondatrice de MYEL, qui n’en a pas moins fortement senti le soutien des Québécois pour l’achat local et les petits commerces indépendants.

Avec ses nœuds marins et ses grosses perles d’eau douce baroques, la nouvelle collection de cette bijouterie haut de gamme marie élégance et simplicité avec des formes plus organiques. Le Calypso s’éloigne du collier de perles classique aux billes parfaitement rondes. Il est fait de nacre plat plutôt que sphérique. Les boucles d’oreilles Calypso sont offertes en or jaune 14 carats et en argent, comme plusieurs autres bijoux de l’Odyssée. Leurs perles, qui pendent au bout d’une délicate chaîne rattachée à un nœud, sont plus irrégulières et uniques encore.

Myriam Élie est fière de dire que toutes les magnifiques bagues de mariage qui sont façonnées en son nom sont maintenant coulées en or Fairmined. Les pierres précieuses sont toutes de source éthique et l’entreprise vise la plus grande transparence possible dans tout ce qu’elle fait.

MAR en prêt-à-porter PHOTO FOURNIE PAR MAR Cette chemise avec imprimé fleuri en coton et soie (685 $) fait partie des pièces unisexes de la nouvelle collection prêt-à-porter de la designer Maria Karimi.

PHOTO FOURNIE PAR MAR La surpiqûre rouge sur ce jean à taille haute (635 $) lui donne un côté ludique. Le chemisier jaune (850 $) peut être porté avec ou sans manches.

PHOTO FOURNIE PAR MAR L’imprimé fleuri se retrouve également sur un chemisier sans manches et sur une jupe plissée.

PHOTO FOURNIE PAR MAR Ce chemisier (650 $) et ce pantalon tailleur (775 $) en lin-coton redéfinissent les codes de l'ensemble deux pièces. Ils se portent aussi bien au féminin qu'au masculin.







MAR en prêt-à-porter ultraluxueux

Les créations de Maria Karimi ne sont pas à la portée de tous et de toutes. Spécialisée dans le très haut de gamme, la designer a surtout fait du sur-mesure depuis le début de sa (jeune) carrière, pour des gens d’affaires et des personnalités du monde artistique. L’actrice et réalisatrice Marianne Farley a porté une de ses robes aux Oscars, en 2019. Karine Vanasse est aussi une habituée. Mais les circonstances récentes ont obligé la maison de couture à élargir son offre et à lancer une première collection de vêtements prêts-à-porter pour hommes et femmes. Celle-ci inclut des pièces unisexes, toujours luxueuses, durables et confectionnées dans les ateliers montréalais de la marque. Mais prêt-à-porter ne signifie pas abordable. On reste dans les matières très nobles comme le lin et le coton italiens super fins, la soie, le seersucker, etc. Chez MAR, l’élégance est souvent rehaussée de détails ludiques, que ce soit dans la forme (et la couleur) de la poche appliquée sur une chemise ou dans la surpiqûre rouge sur un jean taille haute. Ne serait-ce que pour découvrir un talent québécois méconnu, le site de MAR mérite qu’on s’y attarde, pour rêver un peu.

