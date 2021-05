Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Stéphanie Bérubé

La Presse

Marissa Groguhé

La Presse

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Silvia Galipeau

La Presse

Un luxe à s’offrir

C’était une dépense un peu folle, car ce safran d’or se vend, précisément, à prix d’or. Mais même à la pharmacie, l’odeur était sublime, irrésistible... Korres est une entreprise de produits de soins de Grèce qui utilise des ingrédients naturels et souvent comestibles. On aime ses jolies crèmes au yogourt (grec !) et ses produits à la pomme grenade, à la rose ou à l’huile d’olive. On aime aussi sa philosophie qui favorise la simplicité et ses prétentions plus réalistes que celles de la moyenne de l’industrie. Vous ne remplacerez pas un traitement invasif par quelques gouttes d’élixir, mais vous vous sentirez bien et propre. L’élixir de safran (avouez que c’est irrésistible !) s’utilise comme un sérum, au lever et avant le coucher, en complément des traitements habituels, ou alors avant le maquillage express précédant une réunion Zoom pour un petit oumph repulpant. Et ça marche ! Il contient de l’acide hyaluronique. Sa texture est un peu gélatineuse, mais pas du tout grasse. Prenez-le comme une cure, un luxe suprême à s’offrir une fois par année, à l’arrivée des beaux jours. Enfin !

Prix : 130 $ (30 ml), offert en pharmacie et en ligne

> Consultez le site de Korres (en anglais)

CeraVe : sérum et nettoyant convaincants

PHOTO FOURNIE PAR CERAVE Le nouveau nettoyant hydratant avec formule moussante par CeraVe

PHOTO FOURNIE PAR CERAVE Le nouveau sérum à la vitamine C de CeraVe 1 /2



Le nettoyant hydratant de CeraVe figurait déjà parmi nos favoris, mais cette nouvelle formule moussante surpasse nos attentes. Au début de l’application, le produit est crémeux, puis il se transforme en une mousse légère. Ce nettoyant efface toute trace de maquillage et nettoie en profondeur en une seule utilisation. Après le rinçage, la peau est douce et hydratée, ne laisse pas d’impression de sécheresse. La formule sans parfum conviendra même aux nez plus sensibles qui ne supportent pas les fragrances prononcées. Le sérum à la vitamine C, fait de 10 % de vitamine C pure, a été conçu pour illuminer et uniformiser le teint. Utilisé quotidiennement, ce produit favorise une hydratation naturelle et sa vitamine B5 offre des effets apaisants. Après une utilisation assidue prolongée, le sérum renouvelant de CeraVe est un ajout positif à la routine de nettoyage et d’hydratation du visage.

Prix : 16,99 $ (nettoyant) et 29,99 $ (sérum), offerts chez Jean Coutu, Pharmaprix, Walmart et à amazon.ca

> Consultez le site de CeraVe

Bulldog : gamme complète et abordable

PHOTO FOURNIE PAR BULLDOG SKINCARE Le baume et l’huile à barbe sont quelques-uns des produits offerts par l’entreprise britannique de soins pour hommes Bulldog.

Lancés il y a quinzaine d’années par deux amis britanniques, les produits pour hommes Bulldog sont arrivés au Canada en 2018 avec une gamme à prix abordable qui continue de se diversifier. On a pu faire l’essai d’une trousse complète, y compris le nouveau rasoir à cinq lames (14,99 $), très efficace en combinaison avec le gel de rasage transparent (5,97 $ pour 175 ml), qui permet une coupe de précision. Le manche du rasoir, fabriqué avec 70 % de verre recyclé provenant de bouteilles de bière, donne fière allure à l’objet, mais il est un peu plus lourd à manipuler – on ne voudrait pas l’échapper malencontreusement sur le carrelage. Les produits après-rasage sont également de bonne tenue, autant le soin hydratant (9,99 $) que le baume et la cire à barbe (16,99 $ chacun). Les parfums sont frais, mais aussi très discrets, ce qui n’est pas un mal en soi. Offerts pour tous les types de peau, les produits Bulldog sont donc une belle option d’entrée de gamme qui vaut certainement le coup d’œil.

Offerts chez Pharmaprix, Jean Coutu, Walmart, Loblaws et sur amazon.ca

> Consultez le site de Bulldog (en anglais)

Lèvres fruitées

PHOTO FOURNIE PAR ESSENCE Les nouveaux baumes à lèvres fruit kiss

Vos lèvres ont besoin d’amour ? Nous aussi. Été comme hiver, et surtout sans modération. D’où cette chouette découverte : une nouvelle collection de baumes à lèvres baptisée fruit kiss (allo, le service de traduction ?), de la marque allemande Essence, bien connue pour ses produits de beauté à petits prix. Les baumes sont à base d’huile d’amande (10 %), végétaliens et sans parabènes et se déclinent en différents parfums fruités, très typés, qui rappellent les poupées Fraisinette de notre enfance (souvenirs !) : fraise (classique parmi les classiques !), lime, ananas, framboise, cerise, pêche et noix de coco. Les baumes hydratent en douceur, laissant un délicat brillant sur les lèvres et une subtile teinte de couleur. Les enfants en raffoleront. Testés, et aussitôt adoptés.

Prix : 2,99 $, en vente chez Pharmaprix

> Consultez le site d’Essence (en anglais)