Un tailleur Pink Tartan pour la Journée internationale des femmes

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, Mercedes-Benz Canada s’associe avec la marque canadienne Pink Tartan et lance « Habiller la confiance en soi », initiative de She’s Mercedes.

Trois personnalités canadiennes, Mitsou Gélinas, Melissa Grelo (The Social, sur les ondes de CTV) et la mannequin Stacey McKenzie, ont chacune créé avec Kimberley Newport-Mimran, designer de Pink Tartan, un tailleur dans lequel elles se sentent bien. Les trois tailleurs sont très différents : robe smoking rouge vif pour Stacey, tailleur beige avec jupe droite pour Melissa et bermuda smoking rose pour Mitsou.

PHOTO CAITLIN CRONENBERG, FOURNIE PAR MERCEDES-BENZ Mitsou porte un tailleur bermuda rose, style smoking, veste de smoking, 1198 $, bermuda, 498 $ ; Melissa Grelo porte un tailleur beige Pink Tartan, veste, 798 $, jupe, 398 $ ; et Stacey Mckenzie est vêtue d’une robe smoking rouge vif, 798 $.

« J’ai regardé toutes les tendances estivales et je suis allée avec mes goûts et mes exigences », explique la femme d’affaires et animatrice québécoise en entrevue téléphonique. « Pour moi, le confort et la mobilité sont des choses importantes. Ce tailleur fait d’un tissu rose satiné ne se froisse pas, on peut le porter toute la journée en restant impeccable, avec des talons ou des baskets, avec un t-shirt ou un chemisier. »

« Le bermuda apporte un petit quelque chose d’original et avec la ceinture tuxedo, ça change tout, ça apporte un chic fou », ajoute-t-elle. Mitsou a choisi ce rose parce qu’il donne bonne mine sans être envahissant. « Le style, ça fait partie de la création, dit-elle. Affirmer son style chaque jour, c’est donner une intention à sa journée. Notre habit peut nous donner la confiance nécessaire pour nous dépasser. »

Les trois tailleurs seront offerts sur le site de Pink Tartan dès le 8 mars. Une partie des recettes sera versée à Dress for Success, organisme à but non lucratif qui fournit des vêtements à des femmes à faible revenu à la recherche d’un nouvel emploi.

« Beaucoup de femmes changent de carrière, surtout en ce moment, et elles ont besoin de renouveler leur garde-robe. Quand je suis moi-même passée de chanteuse à femme d’affaires, je me souviens que je n’avais pas les vêtements appropriés. L’organisme Dress for Success est très utile », souligne Mitsou.

Bruno Mars collabore avec Lacoste

Lacoste x Ricky Regal PHOTO FOURNIE PAR LACOSTE Ricky Regal est l’alter ego designer du chanteur Bruno Mars.

PHOTO FOURNIE PAR LACOSTE Bruno Mars est accompagné du rappeur Anderson .Paak pour la promotion de sa nouvelle collection.

PHOTO FOURNIE PAR LACOSTE La collection Lacoste x Ricky Regal est offerte en exclusivité dès ce vendredi sur la plateforme de mode montréalaise SSENSE. 1 /3





Le chanteur Bruno Mars collabore avec la marque Lacoste et lance une collection au style rétro. Lacoste x Ricky Regal est offerte en exclusivité dès ce vendredi sur la plateforme de mode montréalaise SSENSE. Le chanteur pop s’est rebaptisé pour l’occasion Ricky Regal et nous propulse avec grand plaisir dans les années 1970 ! La collection Lacoste x Ricky Regal est composée de survêtements, de t-shirts, de vestes, de bermudas ainsi que de chemises aux imprimés psychédéliques et aux couleurs vives. Jaune moutarde, rouge orangé, vert lime et violet aubergine sont au rendez-vous, tout comme le velours ! Bruno Mars indique que Lacoste lui a donné toute la liberté pour créer cette première collection et il s’en est donné à cœur joie. Il a même posé avec le rappeur Anderson .Paak pour sa campagne publicitaire.

La collection est offerte à partir de ce vendredi en exclusivité sur le site de SSENSE et dès le 8 mars en ligne sur le site de Lacoste.

Le Cartel lance une collection capsule au profit de la Mission Old Brewery

La collection capsule Midnight Mistress PHOTO FOURNIE PAR LE CARTEL Le blouson d’aviateur (bomber jacket) de la collaboration se vend 200 $

PHOTO FOURNIE PAR LE CARTEL La collection comprend aussi un t-shirt, offert pour 40 $ 1 /2



La collection capsule Midnight Mistress est une collaboration entre Le Cartel et l’artiste tatoueuse montréalaise Epithumia Rose. Elle est composée d’un blouson d’aviateur (bomber jacket) (200 $), d’un t-shirt (40 $) et de chaussettes (20 $). Le visuel rappelle une carte de tarot où l’on voit une femme agenouillée, près d’un lac. « En lien avec la création de cet univers, le titre Midnight Mistress m’est ainsi apparu très approprié. Il se veut empowering, car la nuit représente un moment exutoire, un moment pour laisser sortir ses émotions, pour se libérer de son emploi, pour changer d’identité et pour s’évader (en dormant) », explique l’artiste Epithumia Rose.

La collection est offerte en précommande dès maintenant, et ce, jusqu’au 26 mars, sur le site de vente en ligne. Le Cartel versera 100 % des profits aux services des femmes de la Mission Old Brewery, qui vient en aide aux femmes en situation d’itinérance à Montréal.

RW&CO célèbre les entrepreneurs locaux

« Réimaginer autrement » PHOTO FOURNIE PAR RW&CO Marie-Anne Miljours, de Miljours Studio, pose vêtue d’une veste et d’un pantalon au style très épuré.

PHOTO FOURNIE PAR RW&CO William Biney a fondé les salons de coiffure Quality Cuts.

PHOTO FOURNIE PAR RW&CO Mathieu Ménard, a lancé Aperitivo, épicerie gourmande d’inspiration italienne. 1 /3





RW&CO lance sa campagne du printemps 2021, intitulée « Réimaginer autrement », et célèbre de jeunes entrepreneurs locaux de partout au Canada. Cette initiative est parrainée par Manjit Minhas et Lane Merrifield de l’émission Dragons’ Den. Une dizaine d’entrepreneurs canadiens deviennent ainsi les différents visages de la collection printanière. Au Québec, on y voit Mathieu Ménard, qui a lancé Aperitivo, épicerie gourmande d’inspiration italienne ; Marie-Anne Miljours, de Miljours Studio, entreprise qui crée des objets durables comme des chandelles et des sacs en cuir ; Will Biney, des salons de coiffure Quality Cuts ; Maxime Richard, du café Pista ; et Kevin Selman, de S.P.A.R. Training. Le détaillant canadien souhaite ainsi célébrer l’esprit entrepreneurial et rappelle que RW&CO a commencé en tant que petite entreprise familiale au Québec. La collection de vêtements de RW&CO met l’accent sur la polyvalence et le confort. On y retrouve des vêtements au style chic décontracté et urbain, tant pour les femmes que pour les hommes.

Des bijoux pour une bonne cause

PHOTO FOURNIE PAR ANNE-MARIE CHAGNON À l’occasion de la Journée internationale des femmes, la bijoutière Anne-Marie Chagnon organise une vente-bénéfice dont une partie des profits sera remise à l’organisme Le Chaînon.

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, la bijoutière Anne-Marie Chagnon organise une vente-bénéfice dont une partie des profits sera remise à l’organisme Le Chaînon. Jusqu’au 8 mars, pour chaque bijou vendu en ligne ou en boutique, un don sera remis à La Fondation Le Chaînon qui vient en aide aux femmes en difficulté. « La pandémie a intensifié et multiplié les problématiques vécues par un grand nombre de femmes à travers la province et il est important pour nous de soutenir ces femmes à notre façon. La Journée internationale des femmes est l’occasion parfaite pour faire preuve de solidarité les unes envers les autres, et de célébrer notre courage, notre résilience et notre passion », indique Anne-Marie Chagnon dans un communiqué.

5333, avenue Casgrain, atelier 502, Montréal

