Dolce & Gabbana s’offre une cure de jouvence

(Milan) Le duo sicilien Dolce & Gabbana a présenté lundi, lors d’un défilé 100 % numérique, une collection masculine en blanc, noir, or et argent, taillée sur mesure pour la génération TikTok, mais sans renoncer à son ADN de strass, lamés et paillettes.