Pour joindre l’utile au coquin, sans oublier l’agréable, la boîte québécoise de jouets érotiques éthiques, responsables et esthétiques Désirables a eu l’idée originale de faire appel à des artistes tatoueurs locaux (Léa Dussault et Lydia Marier, temporairement sans emploi pour les raisons que l’on sait), les invitant à illustrer des t-shirts (sérigraphiés et fabriqués localement) inspirants, sur le mot d’ordre du jour (en version coquine) : Stay home and masturbate.

Silvia Galipeau

La Presse

« Nous avons créé ce projet pour aider des artistes et artisans locaux. Cette collection spéciale vise à créer des revenus pour des artistes et artisans qui n’ont peut-être pas d’autres sources de revenus pour le moment. Nous avons rassemblé la créativité et le savoir-faire de trois artistes locaux pour vous faire sourire et vous rappeler de rester en sécurité à la maison », indique Isabelle Deslauriers, fondatrice de Désirables, par voie de communiqué.

PHOTO FOURNIE PAR DÉSIRABLES L’art du slow sex, par Lydia Marier

PHOTO FOURNIE PAR DÉSIRABLES Feeling Yourself, par Léa Dussault 1 /2



Pour l’instant, trois modèles sont offerts pour 46 $, frais de livraison inclus.

