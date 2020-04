Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les rayons. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Silvia Galipeau

La Presse

Coloration maison

Ça y est, vous fuyez votre reflet dans le miroir pour éviter de voir votre repousse et vos cheveux gris ? Certains diront que c’est le moment idéal pour assumer vos cheveux naturels. Si l’idée vous fait horreur, on vous suggère une coloration maison, mais pas n’importe laquelle : le dernier-né de Phyto Paris, Phytocolor, une nouvelle gamme de coloration permanente aux pigments végétaux, sans ammoniaque ni PPD, qui couvre les cheveux blancs. Elle n’est pas 100 % naturelle et contient des pigments synthétiques, mais offre tout de même une concentration élevée en pigments minéraux (jusqu’à 74 %), issus d’un mélange de pigments de cinq plantes. On a beaucoup aimé notre essai, car le produit, grâce à sa formulation enrichie d’huile de monoï et de jojoba, a vraiment laissé nos cheveux brillants et doux, en plus d’être facile à appliquer. Seize nuances sont offertes.

Prix : 17,99 $, offert chez Jean Coutu et en ligne.

> Consultez le site de Phyto Paris

Coffret zéro déchet

PHOTO TIRÉE DU SITE DE BKIND Le nouveau coffret zéro déchet de BKind

BKind, la bien nommée boîte locale aux produits de beauté confectionnés ici, a lancé dernièrement un coffret zéro déchet. Chaque boîte (en carton recyclable) contient les produits suivants (sans emballage), tous faits d’ingrédients végétaux : shampoing barre, revitalisant en barre, savon pour le corps, en barre toujours (un conseil : armez-vous de porte-savons !), éponge, brosse à dents en bambou, et, nouveauté ici, de petites pastilles de dentifrice. En ces temps de confinement, alors qu’on essaye tous de minimiser nos sorties en pharmacie, ce genre de coffret, censé durer trois mois, tombe à pic. Un bémol : le revitalisant en barre, idéal pour les petites têtes, ne mousse pas suffisamment pour les cheveux longs et volumineux.

Prix : 84 $, pour trois mois. Pour chaque achat de plus de 50 $, BKind vous offre un baume pour les mains, au choix, d’une valeur de 16 $. Offert en ligne.

> Consultez le site de BKind

Comme à Tahiti… ou presque

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LUXART Une huile pour le corps et les cheveux qui vous transportera à Tahiti… ou presque !

On ne peut plus s’évader, d’accord, mais on peut toujours rêver, non ? Cette huile pour le corps et les cheveux tirée de la gamme Fleur de Monoï Tahitienne, par la compagnie québécoise Luxart, nous fait voyager avec son parfum estival de fleurs de frangipanier et de noix de coco, alors que son mélange d’huiles végétales comme le jojoba, l’abricot et la vitamine E hydrate la peau tout en la nimbant d’un joli voile doré qui rehaussera naturellement le hâle de votre peau… que vous aurez pris en faisant un bain de soleil sur votre balcon !

Prix : 30 $, offerte en ligne.

> Consultez le site de Luxart

La qualité, au naturel

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Le shampoing végétalien 4 Nature par Luc Vincent Coiffure est à 99 % naturel.

En ces temps difficiles, il est plus que nécessaire d’encourager des entreprises locales. D’autant plus lorsqu’elles proposent des produits de qualité minutieusement élaborés. C’est le cas du coiffeur Luc Vincent, qui a lancé depuis quelques années une gamme de produits capillaires abordables, fabriqués entièrement ici. Son tout dernier lancement est le shampoing végétalien 4 Nature. Formulé avec un grand souci d’écoresponsabilité, ce shampoing à 99 % naturel est exempt de conservateurs chimiques, de silicones et de perturbateurs endocriniens et convient aux cheveux colorés et aux cuirs chevelus sensibles. Il laisse les cheveux propres, sans résidus, et légers ; on l’aime beaucoup. Quant au contenant, il est recyclable et fait de plastique deux fois plus mince que la norme. Et lorsque la crise sera terminée, vous pourrez aller faire remplir votre bouteille dans les salons de coiffure participants.

Prix : 27,95 $, offert en ligne.

> Consultez le site de Luc Vincent