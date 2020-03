PHOTO TIRÉE DE L’INTERNET

Votre moral est au plus bas ? Gageons que cette blouse printanière en soie de la marque Noémiah, avec son motif floral, vous redonnera le sourire. Le motif a été créé en collaboration avec Paulle T.B. et inspiré par la poésie et l’herbier d’Emily Dickinson. Doux. Haut Jade, 158,95 $.