Dime Mtl, dans la cour des grands

Ils sont connus – et reconnus – dans le milieu du skateboard et cartonnent à l’international, avec désormais plus de 200 boutiques qui vendent leurs produits à travers le monde. Mais la marque montréalaise Dime Mtl, fondée en 2010 par Philippe Lavoie et Antoine Asselin, et qui compte aujourd’hui deux autres copropriétaires, Guillaume Thibault et Vincent Tsang, est mal connue du grand public québécois.

Pourtant, c’est une véritable histoire à succès que connaît cette marque qui provient de la scène du skateboard et qui tourne une page de son histoire avec la réouverture officielle, demain samedi, de sa boutique du boulevard Saint-Laurent, dont le design a été repensé avec l’aide de Studio Kiff, une jeune entreprise de design intérieur commercial (boutique Myel). « Notre plan dans le futur est d’ouvrir d’autres boutiques, au Japon, à Paris. Avec ce nouveau magasin, on voulait vraiment faire un store à la hauteur de l’image de Dime », explique Philippe Lavoie.

Assez épuré, le design met l’accent sur les produits en boutique : des créations de Dime, sneakers, casquettes et autres produits associés à la culture du skateboard, des planches de skate, etc. S’y cachent plusieurs clins d’œil amusants que les connaisseurs de la marque reconnaîtront : une boule de quilles, un immense tableau représentant un volcan et même Bryan, l’employé fictif emblématique que l’équipe de Dime a créé de toutes pièces.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Des étagères permettent de mettre en valeur les différents t-shirts colorés de Dime Mtl.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Grâce à une disposition étagée, on peut bien voir les différentes planches de skate.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La nouvelle collection printanière compte notamment des polars, que Dime Mtl propose depuis des années, cette fois avec des motifs colorés. 1 /3





Né dans le sous-sol des deux fondateurs originaux, Dime Mtl était au départ un projet de production de vidéos de skateboard assez underground, qui s’est depuis le début démarqué avec son humour. Mais avec la montée de YouTube, ces derniers se sont vite réorganisés, en rendant accessibles leurs vidéos gratuitement, en produisant de la marchandise diverse comme des t-shirts, puis en organisant aussi depuis 2015 l’évènement Dime Glory Challenge, où les meilleurs skateboarders au monde s’affrontent dans des épreuves extrêmes assez délirantes. « On est une compagnie assez science-fiction, je dirais ! On a du fun ; notre humour a créé notre identité », dit Philippe.

Le buzz s’est rapidement créé, avec des boutiques comme Supreme, à New York, qui ont commencé à vendre leurs vêtements. Les gars ont appris sur le tas à naviguer dans le monde de la mode. L’arrivée de Vincent Tsang comme partenaire, issu du monde du design, leur a permis de standardiser leur production et de créer des « coupes » Dime pour leur polar ou leur chandail à capuche par exemple. « Maintenant, on est une “vraie” marque de linge, on habille du monde ! Avant, on faisait ça pour le fun, mais un jour, on a réalisé qu’on devait fournir et vendre la marque comme il faut », lance Philippe.

Aujourd’hui, Dime Mtl produit cinq collections par année, dont la celle du printemps, qui sera lancée, en boutique et en ligne, en même temps que la réouverture de la boutique, soit samedi à 13 h.

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

3632 Saint-Laurent

Une collaboration fleurie chez OTH

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET D’OTH Chandail kangourou LeBicar x OTH, 90 $

La boutique montréalaise Off the Hook (OTH) a lancé récemment une collection capsule née d’une collaboration avec l’artiste montréalais David Bicari, alias LeBicar. Cette collection a été créée dans la cadre de l’exposition « Les fleurs sont partout », présentée par LeBicar à la boutique Off the Hook du Plateau-Mont-Royal. S’inspirant de la citation du peintre Henri Matisse « il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir », l’exposition se veut un rappel de l’importance de regarder la vie du bon côté. La collection en noir et blanc, à l’image des oeuvres de LeBicar, comprend six pièces : une chemise, un kangourou, un t-shirt, un foulard, une casquette et un sac fourre-tout. Elle est offerte en ligne et à la boutique OTH du Plateau-Mont-Royal.

— Valérie Simard, La Presse

À vos maillots !

PHOTO FOURNIE PAR JUNE SWIMWEAR La collection printanière Sun-kissed Paradise, par June Swimwear, nous donne tout simplement envie de tout abandonner pour attraper illico le premier avion vers un pays chaud, comme l’île de Nusa Ceningan, en Indonésie, à laquelle cette collection rend hommage. Les jolis maillots, fabriqués au Québec, se déclinent en couleurs exotiques et en imprimés inspirés de sa luxuriante végétation, à agencer selon ses envies, comme ce bandeau fuchsia Eve combiné à la culotte bleu cyan Ivy à taille haute qui dévoile légèrement le galbe fessier.

Prix : 69,99 $ chaque morceau, offert en ligne et chez les détaillants associés

PHOTO FOURNIE PAR EVERYDAY SUNDAY La marque montréalaise Everyday Sunday a annoncé sa collaboration avec la chaîne de boutique Addition Elle, qui propose désormais une sélection de maillots tirés de la collection printemps-été 2020, rehaussées par l’entreprise en tailles X à 3X. Parmi eux, l’emblématique et populaire modèle une-pièce cache-cœur Wrap. La collection régulière est quant à elle offerte sur le site web de l’entreprise et chez Simons du centre-ville.

Prix : 120 $, offert dans les boutiques et sur le site web de Addition Elle

PHOTO FOURNIE PAR SEGSEA Fondée par la designer Marie-Josianne Séguin, la jeune marque montréalaise SegSea se spécialise dans les maillots au masculin stylés et confortables pour hommes et pour enfants, fabriqués à partir de bouteilles de plastique recyclées. La nouvelle collection offre la possibilité d’agencer les maillots de fiston et de papa, comme ce mignon duo composé du short de plage court Léopard et Mini Léopard.

Prix : 79,99 $ pour adultes, 49,99 $ pour enfants, offerts en ligne et dans les points de vente, dont les boutiques M/2.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB La nouvelle collection Escape par la marque québécoise Akela Surf offre divers morceaux réversibles à combiner selon ses envies, qui surfent sur la vague rétro avec des couleurs inspirées des années 70, des motifs fleuris et des rayures délavées. Le tout, fabriqué avec des tissus écoresponsables aux diverses vertus techniques (avec protection UFP 35+, séchage rapide, tissu anti-accroc pour les planches de surf). Idéale pour la plage et le surf.

Prix : 60 $ pour le haut Nomade, 50 $ pour le bas Brazil, offerts en ligne, chez Bikini Village, Sportium, Sport Expert, D M2, Simons et Sport Radical

PHOTO FOURNIE PAR BOTO SWIMWEAR Fondée en 2014 à Montréal par Michael McFadden, Boto Swimwear désire offrir une solution de rechange aux hommes, entre les shorts trop amples et les maillots très serrés de type Speedo. Son modèle propose des shorts à la fois ajustés et élégants, de qualité et résistants. La nouvelle collection propose des motifs amusants, mais qui restent subtils, comme des melons d’eau, des ananas ou des homards.

Prix : 79 $, offert en ligne et chez Bikini Village 1 /5









Vous en avez assez du temps froid ? Magasiner votre prochain maillot de bain vous fera patienter jusqu’à l’été… ou votre prochain voyage dans le Sud ! Voici quelques nouveautés tirées des collections printemps-été 2020 d’entreprises d’ici !

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Une chaussure à l’effigie de Montréal

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SAM TABAK

Vous avez Montréal tatoué sur le cœur ? Mettez-le à vos pieds ! La marque de chaussures Ewing Athletics, qui appartient à l’ancien joueur de basketball Patrick Ewing, vient de lancer une version de son populaire modèle Rogue inspirée de Montréal. Aux couleurs du Canadien (et des défunts Expos), les chaussures arborent le logo de la Ville de Montréal à l’arrière. Sur son site internet, le fabricant explique que le Rogue est doté d’un système de soutien à sangles croisées à l’avant-pied, d’inserts en néoprène au milieu du pied et d’une semelle intercalaire en éthylène-acétate de vinyle (EVA), pour mieux amortir les chocs. Les chaussures Montreal Rogue sont offertes en quantité limitée à la boutique Sam Tabak, située dans l’arrondissement de Lachine, ainsi que sur le site internet, au coût de 170 $.

— Valérie Simard, La Presse

