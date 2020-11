Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Silvia Galipeau

La Presse

Stéphanie Bérubé

La Presse

Isabelle Audet

La Presse

Rayonnante beauté

Félix Forrest est un facialiste passionné de beauté. Au cours de sa carrière, il a travaillé pour de grandes maisons comme Guerlain et Christian Dior, et a même possédé son propre spa dans sa région natale, au Saguenay. Avec Beauté universelle, sa nouvelle gamme de produits destinée aux femmes de 40 ans et plus, il réalise son rêve, soit de lancer sa propre marque, conçue selon ses valeurs. Au cœur du projet, une routine de soins ultra-simple de trois produits (lait nettoyant et démaquillant, lotion tonifiante et crème), ainsi que quelques autres produits connexes, qui ont pour mission de soutenir les mécanismes naturels de la peau avec des ingrédients naturels minutieusement choisis pour leurs qualités comme la rose de mai, la fleur de bleue et l’hamamélis. Nous avons testé avec bonheur le trio de produits depuis quelques semaines ; les textures sont superbes et tout sent si bon la rose ! Notre peau s’en porte merveilleusement bien. La marque vient d’ailleurs de remporter le prix Innovation de la Meilleure nouvelle marque canadienne, organisé par le magazine Les nouvelles esthétiques.

Prix : entre 45 $ et 155 $, offerts en ligne

> Consultez le site de Félix Forrest

Un masque, des résultats probants

PHOTO FOURNIE PAR HERBAL ESSENCES Masque capillaire à l’huile d’argan et à l’aloès, Herbal Essence, 7,99 $, offert dans les pharmacies et magasins grande surface

Vous avez les cheveux secs ? Emmêlés ? En mal d’hydratation ? Gros coup de cœur pour ce masque capillaire à l’huile d’argan et à l’aloès, archifacile à utiliser, aux résultats probants visibles immédiatement. Il suffit de laisser reposer une petite minute puis rincer, et les cheveux malmenés retrouvent leur douceur et leur éclat en une application seulement. Une petite quantité suffit. À noter : le masque, issu de la collection « bio renew » de Herbal Essences (conforme aux normes du Environmental Working Group), est conçu à base de substances naturelles à 90 %, ne contient aucun parabène et convient aux cheveux colorés.

Prix : 7,99 $, offert dans les pharmacies et magasins grande surface

> Consultez le site de Herbal Essences

Mains aux petits soins

PHOTO CATHERINE ONG, FOURNIE PAR S’AÏMME Réparateur MM Gel pour les mains, S’aïmme, 28 $, offert en ligne

Le réparateur pour les mains de la petite maison québécoise S’aïmme répond à deux besoins que l’on peut ressentir en ce moment : acheter des produits faits ici (contenant en partie des produits locaux) et hydrater nos mains lavées comme jamais ! Il s’agit d’un gel très léger, non gras, qui sent frais la menthe poivrée, ce qui fait le plus grand bien avec les journées froides qui arrivent. Ses promesses sont tenues : il laisse les mains douces et hydratées. La maison s’engage d’ailleurs à planter un arbre pour chaque tube vendu. Ce qui explique leur slogan au jeu de mots plus ou moins réussi — sème ta beauté. Mais comme on s’intéresse à ce qu’il y a dans le tube plutôt qu’au look de l’emballage, on leur accorde notre vote de confiance et franchement, on aime beaucoup !

Prix : 28 $, offert en ligne.

> Consultez le site de S’aïmme

Des produits anti-âge efficaces

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’ARBONNE La nouvelle gamme AgeWell d’Arbonne met de l’avant le bakuchiol, solution de rechange au rétinol.

Pendant plus d’un mois, nous avons testé soir et matin les produits AgeWell d’Arbonne, une entreprise qui fait dans la vente directe au consommateur : un nettoyant, une brume tonique, un sérum au collagène, une crème pour les yeux et un duo de crèmes hydratantes de jour et de nuit. L’ingrédient phare de cette nouvelle gamme ? Le bakuchiol, une huile extraite d’une plante communément appelée babchi. Présenté comme une solution de rechange plus douce pour la peau que le rétinol, le bakuchiol se taille une part grandissante dans l’industrie des produits anti-âge. Il tend à réduire l’apparence des rides en favorisant notamment l’assouplissement de la peau, et il aurait un effet protecteur contre les fameuses taches brunes. Notre verdict : après plusieurs semaines, notre peau est nettement plus souple et, par conséquent, le passage du temps s’estompe légèrement ici et là. Un luxe dans notre routine beauté dont on aurait du mal à se défaire !

Prix : 358 $ pour toute la gamme (produits aussi vendus séparément), offerte en ligne

> Consultez le site d’Arbonne (en anglais)