Fans de Beyoncé et de mode, réjouissez-vous ! La nouvelle collection Ivy Park x Adidas est en vente dès ce vendredi en magasin et en ligne (depuis jeudi).

Marie-France-Lou Lemay

La Presse

Pour cette deuxième collaboration entre les deux marques, on propose plusieurs vêtements de base pour les femmes comme des leggings, des shorts, des hauts courts (crop tops) et des soutiens-gorge de sport, des accessoires (casquettes, chaussettes, sacs bananes) ainsi que certains morceaux non genrés (chandails à capuchon, pantalons de jogging et t-shirts).

Le tout dans des couleurs vives (jaune fluo, menthe, fuchsia, vert forêt) qui plairont à tous. La première collection Ivy Park x Adidas, lancée en janvier dernier, a eu un succès immédiat.