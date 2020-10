En plus de la boutique, on trouve, au même endroit, l’atelier où sont fabriqués les manteaux.

« Nous sommes trois ingénieurs ! On a acheté la marque en 2015, on a effectué quelques changements et ça donne ce qu’on retrouve aujourd’hui », explique Jean-Philippe Robert, président de Quartz Co.

Les dernières nouvelles de la mode locale

Olivia Lévy

La Presse

En vedette : une première boutique pour Quartz Co.

Quartz Co. a ouvert sa première boutique au cœur du Mile End, au 5445, avenue De Gaspé. Cette marque québécoise se spécialise dans la confection de manteaux d’hiver de qualité, pour hommes et femmes, et ils sont tous fabriqués au Québec.

Le nouvel espace de plus de 5000 pieds carrés est très épuré. On y trouve la boutique, mais aussi un atelier de design ainsi qu’une aire qui pourra accueillir des expositions artistiques, des concerts intimes ou encore des soirées privées.

« Avec cette boutique, on souhaite vraiment se rapprocher de notre clientèle, affirme en entrevue avec La Presse Jean-Philippe Robert, président de Quartz Co. Les gens peuvent désormais avoir une expérience complète, avoir accès à toute la collection de nos manteaux, mais aussi à nos accessoires, chandails, t-shirts et masques. »

La marque lance également la collection de manteaux d’hiver « Forward », fabriqués avec des fibres recyclées à partir de bouteilles de plastique.

Il est important d’effectuer le virage dans la fabrication de produits recyclés et recyclables et on a désormais accès à des matériaux techniques issus de fibres recyclées qui sont très performants, qui protègent contre le froid. Jean-Philippe Robert, président de Quartz Co.

Évidemment, la COVID-19 a changé la donne sur certains aspects comme l’expérience en magasin. « Quand on se déplace, c’est désormais dans un but précis. Il y a la possibilité de prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone pour que nos conseillers préparent une présélection de manteaux avant votre visite, mais on peut bien sûr aussi entrer dans le magasin, comme ça, sans rendez-vous. »

Il estime que, depuis la pandémie, ce qui est « Fabriqué au Québec » a pris de l’importance dans le cœur des consommateurs. « On a vu que des entreprises du secteur de la mode ont contribué à l’effort et se sont très vite réinventées en faisant des masques ou des blouses. D’ailleurs, nous fabriquons, depuis la crise, des blouses médicales dans nos usines du Québec. »

La marque Quartz Co. a été fondée en 1997 et est dirigée depuis quelques années par trois frères, Jean-Philippe, François-Xavier et Guillaume Robert. « Nous sommes trois ingénieurs ! On a acheté la marque en 2015, on a effectué quelques changements et ça donne ce qu’on retrouve aujourd’hui », conclut Jean-Philippe Robert.

Collaboration : Marie-Mai x Rose Buddha

PHOTO FOURNIE PAR ROSE BUDDHA La collection est notamment composée d’un legging, d’une camisole et de jambières de bambou biologique.

La boutique en ligne .soi, une marque signée Marie-Mai, s’associe avec Rose Buddha pour créer une collection composée de cinq morceaux. On compte un legging fait à 80 % de bouteilles de plastique recyclées (120 $), une camisole (54 $), un chandail à capuchon fait de coton biologique (105 $), des jambières de bambou biologique (60 $) et un blouson de style aviateur (135 $) fait de polyester recyclé. « Il faut choisir d’encourager les créateurs et l’économie d’ici », souligne Marie-Mai dans le communiqué.

Actualités : la boutique Desloups se renouvelle

PHOTO FOURNIE PAR DESLOUPS La boutique Desloups, située au 3693, rue Saint-Denis, fait peau neuve.

La boutique Desloups, située au 3693, rue Saint-Denis, fait peau neuve et propose dans sa boutique et son atelier rénovés de jolies créations locales. La designer de Desloups, Isabelle Deslauriers, lance sa nouvelle collection de manteaux de laine au style classique et urbain, avec des couleurs, cette saison, comme le noir, le rouge, le marine et le jaune. La marque québécoise lance également des cotons ouatés unisexes aux imprimés sympathiques conçus par l’artiste Caro Clou. « De plus, nous tricotons à l’atelier des tuques, cache-cou et foulards en laine luxueuse de bébé alpaga », affirme la créatrice. La boutique accueille aussi Nemrac, une marque de vêtements pour femmes au style épuré, créée en 2013 par Carmen Popescu.

Actualités : une nouvelle image pour L’Aubainerie

L’Aubainerie s’offre une nouvelle image et une campagne publicitaire avec le slogan « Habiller la vie ». Avec cette image plus moderne, la marque québécoise, qui existe depuis 1944, souhaite entrer dans notre quotidien et propose un court film publicitaire rafraîchissant avec en musique What a Wonderful World, de Louis Armstrong, en version bilingue chantée par Claudia Bouvette. La collection d’automne pour hommes, femmes et enfants, composée de différentes teintes jaune-orange, est offerte dans tous les magasins L’Aubainerie partout au Québec.

