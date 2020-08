Le Festival Mode et Design devait fêter son 20e anniversaire cette année. Dans les circonstances que l’on sait, le Groupe Sensation Mode a choisi de reporter les festivités et de tenir cet été sa 19e édition et demie ! La majorité des activités seront virtuelles.

Ève Dumas

La Presse

Deux webinaires du midi (tenus les 17 et 18 août) se pencheront sur l’aspect affaires du milieu de la mode : Que sera l’espace commercial de demain ? et L’avenir vu par la relève créative de demain. Voilà des thèmes qui méritent approfondissement dans un monde chamboulé par les contraintes sanitaires et financières. Le 19 août, à 19 h, on pourra visionner une émission spéciale en format talk-show, animée par Stéphane Leduc.

Tournée en direct de la Place des Arts, FMD CONNECTED mettra en vedette la mannequin et DJ Ève Salvail, Casey Cadwallader, directeur artistique chez Mugler, la chanteuse Emi Jeen, la danseuse et chorégraphe Louise Lecavalier ainsi que Walter Van Beirendonck, designer du légendaire groupe des Six d’Anvers (Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, etc.). Finalement, il y aura, le 9 septembre, un défilé hybride (en ligne et en présentiel) 100 % local, présentant des pièces de 15 designers québécois. Tous les détails de cette 19e présentation et demie se trouvent sur le site du festival.

https://festivalmodedesign.com/