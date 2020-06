Valérie Simard

La Presse

Mode pour enfants : une nouvelle friperie pour les petits

Pour adultes ou pour enfants, les friperies sont fort courues avec la croissance de l’intérêt pour une consommation écoresponsable. S’inscrivant dans ce courant, la nouvelle friperie en ligne Flo-Flo & Charlotte propose une belle sélection de vêtements et chaussures à petits prix pour les 0-16 ans et les femmes enceintes. Il est aussi possible d’y vendre des lots de vêtements ou de les échanger contre un crédit dans la boutique. Grande consommatrice de vêtements de seconde main, Catherine Thibault a baptisé sa boutique en hommage à ses deux filles, Florence et Charlotte.

Série limitée : tenue de vacanciers

PHOTO AUDREY GODIN, FOURNIE PAR BIRDZ Les chandails « Vacances » de Birdz sont offerts pour adultes et enfants, en différentes couleurs.

Birdz propose une nouvelle série de chandails en coton ouaté tout indiqués pour les fraîches soirées d’été. Comme les chandails de la série « Chalet », ceux de la série « Vacances » sont offerts pour les enfants et les mamans, question d’embrasser la tendance du « twinning », qui consiste à s’habiller comme les petits. Un modèle pour hommes est cette fois aussi offert. Birdz propose également une foule de vêtements colorés pour les enfants et les soldes d’été viennent de débuter.

Nouveauté : des séances de magasinage à L’Aubainerie

PHOTO FOURNIE PAR L’AUBAINERIE L’Aubainerie propose, dans certains de ses magasins, des séances de magasinage familiales, en compagnie d’une conseillère.

Magasiner est pour vous une corvée ? L’Aubainerie propose désormais des séances de magasinage familiales en compagnie d’une conseillère. D’une durée de 45 minutes, chaque séance permet également de profiter des cabines d’essayage, habituellement fermées en raison de la COVID-19. Ce nouveau service est offert en soirée dans plusieurs magasins L’Aubainerie, mais pas tous. Les places étant limitées, il importe de réserver la sienne au préalable, sur le site web de la chaîne. Le service pourrait être étendu à toutes les boutiques L’Aubainerie à compter de l’automne.

