Frank And Oak dévoile Nevasca, une botte d’hiver conçue pour résister à notre rude climat et fabriquée avec des matériaux durables.

Olivia Lévy

La Presse

Cette botte unisexe, offerte en noir ou en marron, est faite avec des matériaux comme du rebut de café, du caoutchouc recyclé et du cuir tanné végétal. Elle est doublée de laine feutrée recyclée et est fabriquée au Portugal.

« Pour atteindre le niveau de qualité que nous visons, la fonctionnalité et la durabilité doivent aller de pair avec l’expertise humaine. C’est la raison pour laquelle nous avons à cœur de collaborer avec les artisans les plus expérimentés afin de créer une botte d’hiver haute performance », indique dans le communiqué Ethan Song, PDG et cofondateur de Frank And Oak.

Offerte en deux couleurs, noir et marron, 249 $.

> Consultez le site de Frank And Oak : https://milled.com/frankandoak/nevasca-our-most-technical-boot-designed-for-rough-winters-has-landed-_OsL16_W55b76SrG