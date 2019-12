Parce que prendre soin de soi devrait faire partie de toute liste du temps des Fêtes, voici quelques suggestions de soins beauté et bien-être pour souffler un peu et sortir rayonnant du tourbillon des préparatifs de Noël.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Le spa du Four Seasons Montréal

Depuis son ouverture l’été dernier, le Four Seasons Montréal a beaucoup fait jaser grâce à son magnifique restaurant, Marcus, qui s’est rapidement hissé parmi les places les plus courues en ville.

Mais l’hôtel contient un autre petit bijou, un secret encore bien gardé : son spa. L’expérience qu’on peut y vivre est à la hauteur de la réputation du Four Seasons, où luxe, excellence et savoir-faire sont au rendez-vous.

On entre dans l’espace spa comme dans un cocon réconfortant, à l’abri du tumulte extérieur. Un espace boutique accueille les clients, et on remarque avec satisfaction que la chaîne d’hôtels a choisi d’y mettre en valeur beaucoup d’artisans locaux, que les touristes de passage peuvent donc découvrir ici : les soins pour le visage de JB Skin Guru et Nannette de Gaspé ou encore les magnifiques bijoux des marques Myel et Ecksand.

Une fois passée la réception, on entre dans le vaste et chic espace des vestiaires, et on enfile les peignoirs signatures incroyablement doux de l’hôtel. Déjà, on se sent ailleurs, et plus détendu !

PHOTO FOURNIE PAR LE FOUR SEASONS MONTRÉAL Le spa du Four Seasons Montréal propose un circuit d’hydrothérapie pour les pieds Kneipp, le seul en ville.

L’espace détente, où on peut siroter une infusion, grignoter des noix ou des petits chocolats en attendant qu’un thérapeute vienne nous chercher pour notre soin, est assez petit, mais très agréable et relaxant. Y est mis en vedette un circuit d’hydrothérapie pour les pieds Kneipp, le seul en ville.

Sebastian Kneipp, curé allemand, fut un des premiers à réintroduire l’hydrothérapie au XIXe siècle, qui était utilisée dès l’époque de la Rome antique. Une de ses méthodes les plus connues est la « marche dans l’eau », qu’on réalise dans un bassin d’eau froide, avec des pieds préalablement réchauffés. La marche pieds nus était aussi préconisée par Kneipp, et le spa du Four Seasons offre un sentier de réflexologie qui mène à la piscine de thérapie dont la grande cascade est un élément de la méthode originale développée par Kneipp.

On se laisse ensuite chouchouter selon le soin choisi. Une belle variété est proposée à la clientèle en soins du corps, du visage ou côté massage. Nous avons essayé avec délectation un gommage ancestral du corps au sirop d’érable, une exfoliation gourmande qui laisse la peau incroyablement douce et veloutée (80 $, 30 minutes), suivi d’un massage personnalisé par un des thérapeutes de l’endroit, qui combine, selon les besoins, technique de massage suédois, de tissus profonds, de drainage lymphatique, le tout agrémenté de techniques d’étirement et d’aromathérapie (160 $ du lundi au jeudi, 175 $ du vendredi au dimanche, 60 minutes).

Pour le temps des Fêtes, le spa propose plusieurs offres spéciales, dont une « Relâche du magasinage », où il est possible de recevoir un Soin Éclat d’Or pour le corps de 60 minutes, qui comprend une exfoliation suivie d’un massage, et de poursuivre en relaxant avec l’Heure du thé chez Marcus (195 $, offert jusqu’au 5 janvier 2020), ou encore une « Sortie entre filles », qui donne accès aux installations (dont la piscine et le spa) et propose un massage et un soin du visage de 60 minutes chacun (140 $, du lundi au jeudi, minimum trois personnes).

> Consultez le site du spa du Four Seasons

Rituel réconfortant à la canneberge

PHOTO FOURNIE PAR AMERISPA Amerispa lance dans ses centres pour le temps des Fêtes Moment Spa, le rituel réconfortant à la canneberge.

À temps pour les Fêtes, l’entreprise Amerispa introduit un nouveau soin pour le corps gourmand et relaxant. Ici, un sucre exfoliant moussant à base de canneberge et de diverses huiles végétales (avocat, tournesol, pépins de raisin) est d’abord appliqué sur le corps, puis rincé à la débarbouillette chaude. Le thérapeute procède ensuite à un modelage avec une huile nourrissante et réparatrice obtenue d’une bougie de massage, avec laquelle on repart à la maison par la suite. Pour une peau éclatante et merveilleusement hydratée.

Prix : à partir de 148 $ (50 minutes), offert dans les centres Moment Spa (Fairmont Tremblant, Le Château Frontenac, Le Manoir Richelieu, Le Reine Elizabeth) et dès janvier dans les centres Amerispa

> Consultez le site d’Amerispa

Infusion de sérum à l’oxygène

PHOTO FOURNIE PAR GROUPE FUNCTIONALAB L’infusion de sérum à l’oxygène est très efficace pour donner un coup de fouet d’hydratation à la peau.

Ce soin n’est pas une nouveauté, mais il demeure très efficace pour donner un coup de fouet d’hydratation, de lumière et de vitalité à votre visage. La légère pression exercée par l’oxygène, pulvérisée à quelques millimètres de la peau, favorise la diffusion des principes actifs contenus dans le sérum, en plus d’hydrater instantanément la peau. Nous conseillons celui offert par Dermapure, une division du Groupe Functionalab, qui a annoncé récemment que L’Oréal avait investi dans l’entreprise québécoise. Profitez-en pour vous informer sur leur nouveau produit, Le Code Functionalab, une gamme de soin personnalisée, très concentrée en ingrédients actifs, qui combine dans un même produit une base de céramide et un sérum booster, choisis selon un système d’analyse de la peau et vos besoins du moment.

Prix : 149 $ pour l’infusion à l’oxygène, 180 $ pour le Code Functionalab

> Consultez le site de Dermapure

Soin rituel complet lissant du corps

PHOTO FOURNIE PAR LUXCEY Le soin est effectué en utilisant les produits Luxcey.

Luxcey est une de nos entreprises chouchou de par sa démarche inspirée des rituels d’Afrique centrale, ses produits d’exception et l’expérience sensorielle unique qu’elle offre. Tout cela est rassemblé dans son nouveau Soin complet lissant du corps, proposé dans l’espace du très zen bar à rituels de l’entreprise. Ici, nul besoin de choisir entre un gommage et un massage : ce soin de 90 minutes offre les deux en un seul traitement ! La thérapeute commence en humidifiant légèrement la peau avec la brume hydratante précieuse Loni, qui sent bon la noix de coco, puis vient exfolier vigoureusement avec le gommage lissant Noah, à base de sable noir volcanique et d’huiles de macadam et d’abricot. C’est magique ! Après avoir enlevé le produit à l’aide d’un linge humide et chaud, la thérapeute poursuit avec un massage traditionnel divin, en utilisant l’huile lissante Zoé, un produit unique réunissant sept huiles précieuses qui laissera votre peau douce et nourrie.

Prix : 230 $ (218 $ si réservé en ligne)

> Consultez le site de Luxcey