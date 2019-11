C’est sur la métropole que le populaire designer Michael Kors a jeté son dévolu pour l’ouverture de son premier magasin phare au Canada.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

« C’est à Montréal que nous avons ouvert notre premier magasin au Canada, et c’est aussi à cet endroit que se trouve notre siège social canadien, alors cette ville revêt une importance particulière pour nous en tant que marque », a déclaré le créateur dans un communiqué pour expliquer son choix.

PHOTO FOURNIE PAR MICHAEL KORS Sur place, on trouve une grande sélection de produits et d’accessoires signés Michael Kors.

Occupant un immense espace de 9000 pieds carrés sur plusieurs niveaux dans un bâtiment historique de la rue Sainte-Catherine, l’endroit se veut la nouvelle destination pour tous les aficionados de la marque et de ses différentes déclinaisons : MICHAEL Michael Kors, Michael Kors Mens et Michael Kors Collection, la proposition plus haut de gamme, que la clientèle peut découvrir sur rendez-vous au Studio 1133, un loft privé chic et multifonctionnel, au troisième étage.

PHOTO FOURNIE PAR MICHAEL KORS Au troisième étage, le Studio 1133 est un loft privé pour magasiner, sur rendez-vous, les articles tirés de Michael Kors Collection, la collection haut de gamme de la marque.

Espace jet-set et concept hybride

Les deux premiers niveaux permettent de magasiner les sacs, chaussures, bijoux, lunettes et différents vêtements, pour hommes et femmes, d’intérieur et d’extérieur dans un espace jet-set représentatif de la marque, où l’entreprise promet d’expérimenter avec différents produits spéciaux et nouveaux concepts dans l’avenir.

PHOTO FOURNIE PAR MICHAEL KORS Vêtements d’intérieur et d’extérieur, pour hommes et pour femmes, sont au menu.

C’est aussi à Montréal que l’entreprise a décidé de tester un nouveau concept hybride en s’associant avec Rejuice ! Nutrition, un bar à jus végétaliens et biologiques de Westmount, qui occupe ici un espace au rez-de-chaussée où l’on peut s’arrêter pour boire un smoothie ou croquer une tartine à l’avocat en admirant le joli mur végétal.

PHOTO FOURNIE PAR MICHAEL KORS Le magasin phare est le premier à tester un nouveau concept de boutique, avec un espace occupé par le bar à jus végétaliens et bio Rejuice ! Nutrition.

1133, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Consultez le site de Michael Kors : https://www.michaelkors.ca/fr_CA/