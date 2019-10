Si, chaque matin, vous vous retrouvez dépité devant votre garde-robe, si ce que vous portez mine votre confiance ou votre confort, il est temps de changer les choses.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Depuis cinq ans, Louise Labrecque aide les femmes à mieux comprendre comment s’habiller selon leur morphologie, à choisir des coupes et couleurs seyantes et à maximiser leur garde-robe avec ses Ateliers de style.

« Acheter des vêtements, c’est un grand investissement et ce n’est pas toujours facile ; on se fait souvent avoir dans les boutiques ! Souvent, il ne manque que quelques morceaux pour créer une garde-robe fonctionnelle, où tout va avec tout ! », assure la styliste, qui vient de lancer une nouvelle saison d’ateliers sous diverses thématiques pour l’automne.

Que ce soit pour maximiser sa garde-robe (demain), trouver son style (2 novembre), avoir un look plus jeune (16 novembre), les ateliers sont un mélange de didactique et de pratique, et accueillent une vingtaine de personnes à la fois.

Petite nouveauté : Louise Labrecque donnera conjointement avec la nutritionniste Isabelle Huot un atelier « Style et santé », où une discussion sur la nutrition au féminin sera accompagnée de trucs pour s’habiller afin de se sentir bien dans sa peau (2 novembre).

Prix : 125 $ ou 150 $ l’atelier, réservations en ligne

Consultez le site de Louise Labrecque : https://louiselabrecque.com/categorie-produit/ateliers-du-style/