(Paris) « L’apocalypse est déjà là » : la jeune créatrice française Marine Serre a mis en garde mardi sur le réchauffement climatique catastrophique, lors d’un défilé de mode où la moitié des vêtements sont en « upcycling », un recyclage haut de gamme.

Agence France-Presse

De la fumée noire s’échappait au-dessus du podium couleur pétrole installé en pleine nature dans l’hippodrome parisien d’Auteuil pour ce défilé baptisé Marée noire. Des invités étaient assis sur des tuyaux mouillés par la pluie au milieu des buissons.

Les mannequins, dont une femme enceinte et plusieurs femmes âgées, étaient vêtus de noir pour la plupart avec des bijoux diffusant de la lumière rouge. Ils représentaient des « survivants de l’Apocalypse », le thème qui inspire la créatrice pour le deuxième défilé consécutif.

Le thème noir est suivi par des ensembles en noir et rouge avec des jupes fluides, bougeant comme des flammes.

« L’apocalypse est déjà là, c’est plus une réponse, ce n’est pas une deuxième apocalypse. Je vois l’apocalypse comme une vague noire. Et après, qu’est-ce qu’on fait avec cette vague noire ? L’idée était de reconstruire de petits groupes et montrer ce qu’on fait quand on n’a plus rien », a déclaré la créatrice à l’AFP en coulisses après le défilé.

Elle a précisé que « 50 % des “looks” entiers de la collection — des pantalons, des tops » — étaient en « upcycling », un surcyclage qui consiste à donner une nouvelle vie haut de gamme à un produit.

Des ensembles de table en crochet deviennent ainsi des pulls, les draps et les rideaux « du vieux monde » sont transformés en robes de jour. De longues robes blanches à plusieurs couches sont faites à partir de chemises de nuit, dentelle et vieux châles en maille.

Le motif croissant, signature de Marine Serre, est omniprésent, ainsi que des masques à gaz, déjà dévoilés lors de défilés précédents.