Ces sneakers unisexes minimalistes feront sans aucun doute tourner des têtes cet automne. En plus d’être audacieuses, ces chaussures sont fabriquées de façon artisanale et éthique (640 $, offertes en ligne).

La jeune marque montréalaise Hotelmotel ouvre les portes de son atelier aujourd’hui et demain pour présenter le processus de fabrication artisanale de ses sneakers unisexes.

Valérie Simard

La Presse

Ce sera aussi l’occasion de découvrir quelques prototypes et de profiter de rabais. Adhérant au mouvement de la mode durable (slow fashion), Hotelmotel souhaite « perturber l’industrie de la mode » en offrant une solution de rechange plus humaine et éthique.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre des portes ouvertes des ateliers du 5333, avenue Casgrain, dans le Mile End, quartier où Hotelmotel est installée.

Lors de ces deux journées, il sera aussi possible de découvrir les collections automnales de la joaillière Anne-Marie Chagnon, de la designer Meemoza et de la créatrice de sacs et d’accessoires Kazak.

