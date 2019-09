Nul doute, le vêtement d’occasion connaît une popularité grandissante, à l’heure où tout un chacun cherche à réduire son empreinte environnementale.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Plus que jamais, il est possible de se procurer des vêtements usagés sans faire (trop) de compromis sur la qualité et le style.

Deux événements intéresseront les amoureux du vintage et des friperies ce week-end. À Montréal, la très chouette boutique Deuxième édition propose une grande vente jusqu’à dimanche, proposant jusqu’à 80 % de rabais sur des vêtements et accessoires de luxe de designers d’ici et d’ailleurs (Chanel, Manolo Blahnik, atelier b, Noémiah, Prada…).

Du côté de Québec, la friperie pop-up 2e Fripe organise dimanche son événement automnal, où on pourra donner une deuxième vie à des pièces de différentes marque et tailles, puisque les participants sont également invités à apporter les vêtements dont ils ne veulent plus sur place.

