Markantoine X Icône, au-delà des frontières

Imaginez un croisement explosif entre la famille Addams, le country, le motocross et les mangas. C'est ainsi que le designer québécois Markantoine Lynch-Boisvert décrit les 25 pièces de prêt-à-porter pensées pour Icône, marque maison de la chaîne de mode canadienne.

Des franges, du denim, des paillettes et des couleurs funky composent cette collection capsule méticuleusement confectionnée par Markantoine, à qui La Maison Simons a laissé carte blanche. Pas question de déroger à son esthétique habituelle, qui allie haut de gamme, streetwear et culture populaire. « J'ai eu une très belle réponse de l'équipe des acheteurs et des designers », souligne-t-il. C'est l'occasion pour lui de rendre ses créations accessibles à un plus large public. La gamme de prix des vêtements, accessoires et bottes conçus pour Icône ne dépasse pas 200 $. « J'ai hâte de voir comment le reste du Canada va réagir », ajoute-t-il, visiblement heureux et excité de faire découvrir son oeuvre.