S'habiller pour s'agencer à des oeuvres d'art

Iris Gagnon-Paradis

La Presse La Presse

Combiner une passion pour la mode et les oeuvres d'art en se créant des looks « sur mesure » : c'est exactement ce que fait depuis plus d'un an Marie-Hélène Raymond, coordonnatrice de la stratégie numérique au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ). Attention, vous allez peut-être, vous aussi, attraper le virus !