Puces Pop au Marché des Possibles

Le chouette Marché des Possibles, dans le Mile End, accueille dès ce soir et jusqu'à dimanche sur son site une édition estivale de Puces Pop, un marché visant à promouvoir la création indépendante et locale, avec un accent sur l'approche écoresponsable.

Sur place, il sera possible de dénicher des vêtements, accessoires et bijoux, produits de beauté naturels, objets pour la maison et autres trouvailles zéro déchet de différents artisans d'ici.

Les artisans présents changeront chaque jour, pour une possibilité renouvelée de jolies découvertes.

• La page Facebook de l'évènement